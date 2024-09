16/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes, fue el primer invitado de la nueva temporada del programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la entrevista, respondió a varias preguntas entretenidas, pero una de las más esperadas fue cuando reveló quién es su ídolo en el fútbol. Su respuesta causó sorpresa entre los hinchas, ya que eligió a un histórico de Alianza Lima.

El ídolo de Jairo Concha

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Jairo Concha reveló quién es su ídolo en el fútbol. Para sorpresa de muchos, especialmente de los hinchas de Universitario de Deportes, no eligió a un jugador crema, sino a un histórico de Alianza Lima.

"Ustedes saben que yo soy hincha 'crema', pero tengo que decir la verdad, mi ídolo está acá a mi costado (Jefferson Farfán)", confesó, lo que desató la euforia de la 'Foquita'.

La admiración de Jairo Concha por Jefferson Farfán no es reciente, y durante la entrevista contó un emotivo gesto que tuvo el exdelantero con él: "Chapo la '10′ porque tú me dijiste que la tenga", reveló el volante crema, refiriéndose al icónico número que heredó de la 'Foquita' cuando este decidió retirarse del fútbol.

La inesperada salida de Alianza

A finales del 2023, Jairo Concha era una de las piezas claves en Alianza Lima. Sin embargo, su salida del club a solo días del inicio de la temporada 2024 fue uno de los temas más comentados en el fútbol peruano.

El mediocampista había sido parte de la pretemporada bajo las órdenes del técnico Alejandro Restrepo, pero sorpresivamente, la directiva decidió no renovarle el contrato.

Jairo Concha rompió su silencio sobre el incidente. "Yo me aparecí a entrenar y ni siquiera fue [la directiva] a decirme que no quería continuar conmigo. Alianza quería que yo continúe, yo nunca dije que no quiero saber nada de Alianza", expresó, dejando en claro que su salida no fue una decisión personal, sino una sorpresa tanto para él como para los hinchas.

La rápida salida de Jairo Concha de Alianza Lima no pasó desapercibida. Universitario de Deportes, su clásico rival, aprovechó la oportunidad y lo fichó rápidamente, presentándolo con gran expectativa y causando revuelo en el mercado de pases.

El traspaso de Jairo Concha se convirtió en el movimiento más sonado de la temporada 2024, generando opiniones divididas entre los hinchas blanquiazules y los cremas.

La participación de Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes, en 'Enfocados' reveló aspectos desconocidos de su salida de Alianza Lima y su admiración por Jefferson Farfán, sorprendiendo tanto a hinchas como a expertos del fútbol peruano.