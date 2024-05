Paula Manzanal confirma que está EMBARAZADA por segunda vez: ¿Quién es el padre de su segundo hijo?

Paula Manzanal confirmó mediante redes sociales que está embarazada por segunda vez. La modelo peruana dio a conocer que está en la dulce espera en un tierno video del que participó su primero hijo Valentino. La noticia llega en el marco de la celebración por el Día de la Madre.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que anunció que tenía gran noticia para todos sus seguidores, ello en el marco del 'Día de la Madre'. Además, adjunto un link que deriva a un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

El video publicado muestra una recopilación de los momentos más íntimos de la modelo peruana con su pequeño hijo Valentino, quien en la actualidad tiene aproximadamente tiene 6 años.

Sin embargo, la sorpresa estaba al final del video, ya que aparece el pequeño mirando una ecografía que le estaban haciendo a Paula, con ello queda confirmado que la modelo está esperando a su segundo bebé.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal contó que actualmente está viviendo en Dubái con su novio. Aunque no quiso revelar de quién se trata, si contó que tiene 36 años y descartó que se trate de un jeque árabe.

"El paga el departamento donde vivimos juntos, es francés", comentó. Enseguida Magaly preguntó: "¿Es un viejecito?", a lo que Paula respondió con mucho humor.

"No Magaly, tú sabes que a mí me gusta el colágeno, nunca me he metido con alguien de 86, el máximo tope que he tenido es 35", comentó entre lágrimas.