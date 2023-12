Paula Manzanal y su cábala por Año Nuevo: "Si no me entra por los ojos, no entra por ningún lado"

Paula Manzanal es una de las influencers peruanas más reconocidas a nivel internacional, pues actualmente vive en España y constantemente está de viaje por el mundo. Ese sentido, la también modelo lanzó su propia cábala por Año Nuevo, causando gran controversia entre sus seguidores.

Manzanal siempre se ha mostrado en una vida muy ostentosa y lujosa, ya que en más de una oportunidad se le ha visto pasear por ciudades como Dubái, París, Barcelona e incluso ha llegado a destinos paradisíacos como Bora Bora, la Polinesia francesa, Capri, Santorini y demás lugares exóticos de belleza incomparable.

La modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un reel en el que invita a sus seguidores a realizar una cábala creada por ella misma. "Comparte para un 2024 lleno de abundancia financiera", escribió junto al video.