Macarena Gastaldo sobre sus constantes viajes: "Tengo amigos que me pagan, ¿Cuál es el problema?"

En una reveladora entrevista en el podcast 'Kuuu by Giancarlo Cossio', la conocida Macarena Gastaldo no escatimó detalles al hablar sobre los auspicios que respaldan sus constantes viajes y su estilo de vida lujoso en la costa caribeña en de México. Acompañada frecuentemente por figuras como Jossmery Toledo, Paula Manzanal y Jamilah Dahabreh, la modelo argentina compartió su perspectiva sin filtros respecto a sus amistades adineradas y su elección de vida.

Macarena Gastaldo, desafiante ante las críticas, defendió sus viajes financiados por amigos acaudalados. " Tengo amigos con plata que me pueden pagar el viaje, ¿cuál es el problema? No tengo la culpa de tener amigos con plata ", expresó con franqueza.

En la entrevista, la modelo argentina también aclaró que nunca ha estado con alguien considerablemente mayor que ella, afirmando: "Nunca estuvo con alguien con más de 50 (años), ni quiero estarlo".

Rompiendo estereotipos, Macarena Gastaldo instó a amplir la percepción del concepto 'sugar'. " El sugar no tiene que ser un viejo ; expandan su mente porque en Europa y Latinoamérica hay gente con mucho dinero que es joven", señaló la modelo de OnlyFans.

Revelando detalles sobre su plataforma de contenido exclusivo, Macarena Gastaldo informó que cobra 29.90 dólares por cada suscriptor en su cuenta privada de OnlyFans. Aunque describe su contenido como sensual, la modelo argentina asegura que no realizará pornografía. Para los seguidores más dedicados, ofrece opciones promocionales, como una suscripción de 3 meses suscripción anual por 233.92 dólares.

Macarena Gastaldo generó asombro al compartir la cifra de sus ingresos provenientes de la comercialización de contenido para adultos en su cuenta de OnlyFans, logrando adquirir un departamento en Argentina con las ganancias obtenidas.

"La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo", dijo.