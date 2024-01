"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Mayra Goñi, Machuca, Mesones y Junior Silva a eliminación

Los platillos de Mayra Goñi, Armando Machuca, Mauricio Mesones y Junior Silva no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', por ello, los 4 participantes pasan a la temida noche de eliminación del programa de cocina, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas.

José Peláez dio la bienvenida a los 5 participantes Christian Ysla, Mayra Goñi, Armando Machuca, Junior Silva y Mauricio Mesones, quienes buscaban demostrar sus mejores habilidades culinarias y redoblar sus esfuerzos para no caer en noche de eliminación y no decir adiós al programa para siempre.

Seguido a ello, la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Mesías decidieron revelar que el primer plato a preparar era quinua bowl, en solo 30 minutos, que dejó asombrados a las celebridades, al considerar que no era suficiente para presentar dos bandejas de esta comida.

Como era de esperarse, los inconvenientes y las ocurrencias no tardaron en aparecer en el set, como el de Machuca, quien pidió que los camarógrafos del reality sean el cuarto jurado que quizás los ayude a tener un mejor puntaje.

"Vengo hoy día en representación de la asociación de protección derechos de los participantes de El Gran Chef. Debido a los últimos resultados de las personas que volvemos a sentencia, he conversado con la organización y exigimos que exista, no dudando de la pericia de nuestro jurado, un cuarto voto que creemos que debe ser de los camarógrafos cuando prueban nuestra comida al final", expresó generando la reacción de Bocchio: "No creo que te convenga".