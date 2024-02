¡Por primera vez! Erick Elera se pronuncia tras supuesto ampay con Melissa Paredes ¿Qué dijo?

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Elera se pronunció recientemente tras los fuertes rumores de infidelidad que lo vinculaban a Melissa Paredes, su compañera en 'Al Fondo Hay Sitio'. Al respecto, el actor decidió hablar por primera vez para aclarar la situación.

La verdad de Erick Elera

Las cámaras del programa 'Todo Se Filtra' abordaron al popular 'Joel Gonzáles' para consultarle acerca del presunto ampay que habría existido entre él y la ex reina de belleza.

En ese sentido, Elera decidió romper su silencio, expresando su clara molesta ante la gran ola de especulaciones que lo dejaban como infiel frente a su esposa, hijos y demás familiares.

"No tengo nada que hablar sobre eso, son estupideces. Hoy en día pueden decir cualquier cosa, pero ustedes ya saben cómo soy y no tengo nada más que decir sobre eso. No voy a negar que esto no deja de ser incómodo... Es fastidioso que mucha gente esté dando por hecho algo que no existe", dijo en un primer momento.

Asimismo, recalcó que no le gusta estar en dimes y diretes, por lo que prefiere mantenerse al margen y continuar con lo que más le gusta hacer: actuar.

"No me gusta estar en dimes y diretes. Prefiero mantenerme al margen. Yo siempre he dicho que estoy en este mundo porque amo lo que hago", acotó el actor peruano.

Esposa de Erick Elera ignora ampay

En una entrevista exclusiva con el programa 'Todo se filtra', Allison Pastor dejó en claro su postura frente a las especulaciones sobre la fidelidad de su esposo. Con firmeza, descartó cualquier preocupación o inseguridad al respecto, afirmando que conoce bien el trabajo y el entorno de Erick Elera.

"Es un tema que no me interesa realmente. Hablaban cosas que yo digo conozco el trabajo de mi esposo, conozco su entorno, acompaño a mi esposo a su trabajo; entonces, ¿una inseguridad? No tendría por qué tenerla ni que me generen duda, realmente, no", expresó en un primer momento.

Asimismo, destacó que durante el periodo en el que los rumores estaban en su punto más álgido, ella disfrutaba de un viaje en el extranjero, lo cual demuestra su posición tranquila ante la situación: "Yo estuve rico en Cuba, en la plata, para mí no ha sido duro, para mí ha sido espectacular".

Sin duda, los rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Erick Elera dejó bastante fastidiado al actor, por lo que no dudó en salir y defenderse por primera vez.