Allison Pastor ignora los rumores de infidelidad de Erick Elera: "Conozco el trabajo de mi esposo"

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las últimas horas, la exchica reality Allison Pastor ha decidido romper el silencio y abordar los intensos rumores que han circulado recientemente sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Erick Elera, con la actriz Melissa Paredes. Esta situación ha generado gran atención mediática y curiosidad por parte del público, especialmente debido a la relación profesional previa entre ambos actores en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio'.

Descartando las especulaciones

En una entrevista exclusiva con el programa 'Todo se filtra', Allison Pastor dejó en claro su postura frente a las especulaciones sobre la fidelidad de su esposo. Con firmeza, descartó cualquier preocupación o inseguridad al respecto, afirmando que conoce bien el trabajo y el entorno de Erick Elera.

"Es un tema que no me interesa realmente. Hablaban cosas que yo digo conozco el trabajo de mi esposo, conozco su entorno, acompaño a mi esposo a su trabajo; entonces, ¿una inseguridad? No tendría por qué tenerla ni que me generen duda, realmente, no", expresó en un primer momento.

Asimismo, destacó que durante el período en el que los rumores estaban en su punto más álgido, ella disfrutaba de un viaje en el extranjero, lo cual demuestra su posición tranquila ante la situación. "Yo estuve rico en Cuba, en la plata, para mí no ha sido duro, para mí ha sido espectacular. (...)", añadió.

Postura firme ante la infidelidad

A pesar de su aparente calma, Pastor fue enfática al expresar que no toleraría la infidelidad en su relación. Dejó claro que no habría lugar para el perdón en caso de que sucediera un engaño por parte de su esposo. "Yo no perdonaría una infidelidad, no hay forma. Él lo sabe, todos lo saben, jamás perdonaría, no hay forma, yo no lo haría", sentenció.

La respuesta de Erick Elera

Por su parte, Erick Elera también se pronunció brevemente sobre los rumores, desestimándolos como "estupideces" y mostrando su incomodidad por verse involucrado en chismes mediáticos.

"Yo no tengo nada que hablar de eso, son estupideces en serio. Por ahí la gente empezó a hablar. Ahora, hoy en día cualquiera puede decir cualquier cosa y claro, y de eso van a agarrar y van a decir, pero creo que ustedes me conocen y saben que no me gusta estar en dimes y diretes", comentó.

Si bien evitó entrar en detalles, dejó en claro su desinterés en participar en discusiones públicas sobre su vida privada. "No te voy a negar que no deja de ser incómodo. (...) Todo tranquilo por ese lado, pero sí es un poco fastidioso que todo el mundo o mucha gente, hablando y escribiendo...no me gusta estar en estos temas, nada más, o sea, lamentablemente, para la gente y la prensa, es así, por eso siempre prefiero mantenerme al margen de todo", añadió.

Sin lugar a dudas, a pesar de los rumores de que su esposo, Erick Elera, podría estar siéndole infiel con la actriz Melissa Paredes, quien también es parte del elenco de la serie 'Al fondo hay sitio', Allison Pastor tiene una total confianza en él y está convencida de la solidez de su relación.