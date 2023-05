'Princesita Mily': Conoce el origen de la emblemática canción de Pintura Roja ''El teléfono''

Todos la recuerdan con cariño. Este 22 de mayo falleció la querida y popular 'Princesita Mily', quien perteneció a la agrupación de Pintura Roja, la cual cuenta con muchos éxitos musicales, siendo la más destacada y bailada por muchos ''El teléfono''. Conoce en esta nota cuál es su origen.

El video ''El Teléfono'' protagonizado por Milagros Soto Rivas, más conocida como 'Princesita Mily' durante la decada de 1980, cuenta actuamente con más de 13 millones de vistas en YouTube, siendo parte de su primera presentación ante cámaras.

Este tema se volvió en uno de los más pedidos de todo el repertorio musical de la agrupación de cumbia peruana, Pintura Roja.

Alejandro Zárate, fundador de ''Pintura Roja'', comentó durante el año 2020, que ''El Teléfono'' fue el tema que les abrió las puertas en los ochentas, y es desde ese momento en el que su popularidad escaló tremendamente, pues muchos artistas han optado por grabar sus canciones en diferentes versiones.

Tras la muerte de la querida 'Princesita Mily', Zárate recordó nuevamente cómo fue que se creó el título de este gran hit, el cual cuenta con millones de reproducciones en YouTube y además, ha vuelto a oírse en Spotify.

"Te conocí y tan solo tengo tu teléfono..." dice la primera línea de este popular tema, y según Zárate, fue durante un descanso de las grabaciones de uno de sus discos que Milagros Soto le comentó a modo de anécdota que un chico se le había acercado a pedirle su número telefónico y que ella se lo dio ''sin mucha importancia''.

"Ahora está que me llama y me llama, pero no le contesto... no sé qué voy a hacer", fueron las palabras de la cantante durante ese momento.