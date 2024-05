"Que trabaje": Michelle Soifer revela el INDISPENSABLE requisito que debe tener su próxima pareja

Michelle Soifer se reunió con Renzo Schuller, conductor de 'Esto es guerra', en su canal de YouTube 'Schullerías'. Durante la conversación, la popular 'Michi' habló sobre su situación actual de soltería, su enfoque en la carrera musical y los requisitos que debe cumplir el "hombre de sus sueños".

En la entrevista, Michelle Soifer destacó que su soltería actual se debe a su arduo trabajo para impulsar su carrera musical.

"Tengo buen rato sola, buen rato soltera, buen rato... Antes terminaba con alguien, y pum, el que sigue. Eso era antes. Es que, 'Shushu', yo ya me cansé de este tema de estar conociendo a alguien y ay, no, yo me cansé. Quiero estar un rato sola", comentó la artista, refiriéndose a la importancia de dedicarse tiempo a sí misma y a su profesión.