¡En su mejor momento! Actriz peruana de cine para adultos sorprende con su próximo DEBUT en Netflix

No pensó que llegaría tan lejos. La noticia acerca del reciente debut en Netflix de una conocida actriz peruana del cine para adultos sorprendió a más uno.

Estamos hablando nada más y nada menos que de Marina Gold. Y es que dentro de la industria del entretenimiento para adultos, su carrera ha ido en ascenso durante los últimos meses del presente año.

La actriz nacida en el Callao ha sido recientemente reconocida con una nominación para un prestigioso premio en el continente europeo. Sin embargo, a sus cortos 21 años, Gold tiene otro tipo de ambiciones que van más allá del cine para adultos.

Según reveló Marina, está a punto de debutar en la plataforma de streaming Netflix debido a que formará parte de una importante serie que se lanzará en los próximos meses de este 2024.

Y aunque solo aparecerá alrededor de 15 segundos, se encuentra sumamente emocionada por ser el inicio de uno de sus más grandes sueños.

"Estuve grabando para una serie de Netflix. Lo único que hago es aparecer como unos 15 segundos, en una parte en la que están haciendo como que me están foll***. Luego abren la puerta y nos encuentran. Yo tengo que hacer como que me tapo y me voy", declaró Marina Gold al medio 'Wapa'.