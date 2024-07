Quiere el reencuentro: Yahaira Plasencia invita a Jefferson Farfán a su podcast y no descarta ir a 'Enfocados'

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán han sabido aprovechar el boom de las plataformas digitales y decidieron incursionar con sendos programas en YouTube. A propósito de ello, la salsera recientemente reveló sus intenciones de invitar a su expareja a su actual podcast.

Como se recuerda, ambos personajes tuvieron una relación amorosa bastante mediática que terminó en polémica. El motivo de la ruptura fue que la intérprete le fue infiel con el también futbolista Jerson Reyes.

En una breve charla con 'América Espectáculos', Yahaira Plasencia aseguró que tanto ella como su equipo de producción quieren a Jefferson Farfán como uno de sus invitados para un futuro episodio de su podcast.

La salsera dejó en claro que podrían admitir las condiciones que el exjugador imponga para que la invitación sea aceptada. Incluso dio a entender de que si tiene que ir al programa de la 'Foquita' en YouTube no tendría problemas en hacerlo.

"Mi equipo de producción y yo queremos que venga Jefferson Farfán. Yo también en algún momento cuando me he presentado en algún lugar he dicho 'prefiero no hablar de este tema'. No son condiciones, pero tú dices más o menos con lo que te sientes cómodo. Si se da la oportunidad (de ir a 'Enfocados') puede ser, normal", expresó.