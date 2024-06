21/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El episodio más reciente del popular podcast 'Edson Pa' Que Más' (EPQM), conducido por Edson Dávila, alias 'Giselo', atrajo la atención de los fanáticos al recibir a dos invitados destacados: Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En una intensa sesión de preguntas, 'El 10 de la calle' reveló que se enamoró "hasta los huesos". ¿Fue acaso de Yahaira Plasencia?

Jefferson Farfán confiesa que se enamoró

Durante la secuencia de 'Preguntas enfocadas', Edson Dávila planteó la pregunta crucial a Jefferson Farfán: "¿Alguna vez te has enamorado hasta los huesos?".

La respuesta del exfutbolista de la selección peruana sorprendió a muchos: " Sí, obvio sí ". Sin embargo, Jefferson Farfán mantuvo en secreto la identidad de la persona que lo hizo sentir así, dejando a todos especulando sobre si se trataba de Yahaira Plasencia o Melissa Klug, madre de sus hijos.

En 2015, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se conocieron, pero su relación llegó a su fin en 2016. Este punto culminante coincidió con la aparición de Jersson Reyes en el sillón rojo del extinto programa 'El valor de la verdad', donde reveló haber tenido un romance con la salsera mientras ella estaba involucrada sentimentalmente con Farfán.

Cuando se le preguntó sobre alguna travesura romántica que haya cometido, Jefferson Farfán confesó inesperadamente: "Yo he sido bien tímido, no, nunca he hecho travesuras ". Esta revelación contrastó con la imagen pública del carismático deportista.

¿Jefferson Farfán planea casarse?

La cuestión del matrimonio también estuvo sobre la mesa cuando el popular 'Giselo' interrogó a Jefferson Farfán sobre si alguna vez había considerado casarse.

Su respuesta fue contundente: "No". Esta declaración desconcertó a Edson Dávila, quien expresó su sorpresa ante la firme postura de 'El 10 de la calle'.

Jefferson Farfán mencionó que la persona ideal no ha llegado aún y que si llega en algún momento, entonces se casará. "No llega la persona ideal, si se da en algún momento, se dará", dijo.

Ante la insistencia de Edson Dávila sobre cuándo podría considerar el matrimonio, Jefferson Farfán explicó que no está cerrado a la idea, pero que prefiere que las cosas fluyan naturalmente sin forzar ninguna situación.

"No sé, así llegue a los 60 nunca es tarde, no fuerzo nada , no me gusta forzar nada. Creo que las cosas se tienen que dar", dijo el exfutbolista de la selección peruana.

Jefferson Farfán dejó en claro, en el más reciente episodio del podcast 'Edson Pa' Que Más', que realmente se enamoró "hasta los huesos", aunque no precisó si fue de Yahaira Plasencia, Melissa Klug u otra de sus exparejas.