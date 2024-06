¿Raúl Romero incursionará en la música urbana? Esto respondió el 'Cara de haba'

El reconocido cantante y presentador de televisión, Raúl Romero, ha generado revuelo en las redes sociales luego de publicar un video en el que responde a las constantes solicitudes de sus seguidores para que incursione en el género urbano, tendencia en la música actual. Sin embargo, Romero ha dejado claro su punto de vista sobre este asunto, desatando diversas reacciones entre sus fanáticos.

En un video reciente compartido en sus redes sociales, Raúl Romero aborda las sugerencias de sus seguidores sobre su incursión en el género urbano. De manera tajante, el artista rechaza la idea y reafirma su compromiso con su estilo musical característico, el cual ha sido el sello distintivo de su carrera.

"Mucha gente se me acerca y me pregunta "oye Raúl, tú haces muchos estilos musicales...Por qué no haces urbano! ¿Yo urbano? No pasa nada", se le escucha decir al cantante de 'La Torres'.