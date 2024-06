¿Medida extrema? Gian Piero Díaz no deja que su hija use redes sociales: "Hasta que sea mayor de edad"

05/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado conductor de 'Combate', Gian Piero Díaz, ha generado revuelo al hablar de cómo cría a su hija Emma, de 13 años, y su postura sobre las plataformas digitales. El tema ha dado mucho que hablar, ya que el también ha revelado que no le permite a su hija tener redes sociales.

Gian Piero sobre las redes sociales

En una reciente con Christopher Gianotti en el podcast 'Por algo pasan las cosas', Gian Piero Díaz reveló una postura poco convencional en la era digital: ha prohibido a su hija el acceso a las redes sociales hasta que cumpla la mayoría de edad.

Esta decisión, según el querido conductor de televisión, está motivada por su preocupación por los efectos negativos que las plataformas sociales pueden tener en los adolescentes.

" Mi hija no tiene acceso a redes sociales , va a cumplir 13 años. Yo, particularmente, voy a lucharla, felizmente ella no me lo pide y su mamá piensa igual que yo, para no darle (el acceso) hasta que sea mayor de edad. Las redes sociales son para personas mayores de edad, totalmente", expresó.

El actor y conductor subrayó que las redes sociales pueden ser perjudiciales para los adolescentes que están en proceso de formación de su personalidad.

"Hay mamás que dicen: 'Ay, no sé por qué mi hija ha empezado con esto de la anorexia y los problemas alimenticios'. Escúchame, en el celular está toda la información, ahí está todo para convertirte en algo que no quieres, te explican hasta cómo construir una bomba y cómo suicidarte. Una cabecita que no está formada, que no está construida, no la puedes exponer a eso", afirmó.

A pesar de la presión social que Emma recibe de sus amigas para tener redes sociales, Gian Piero Díaz se ha mantenido firme en su decisión.

"Ahí es importante que los padres estén presentes para construir un ser humano que tenga la capacidad de defender su forma de pensar. Es una lucha media completa, pero felizmente mi hija Emma no me lo pide", sostuvo el actor.

Críticas de Gian Piero Díaz

Esta no es la primera vez que Gian Piero Díaz expresa su rechazo a que los menores usen redes sociales. En 2023, el actor ya había publicado posts controversiales sobre el tema, en los cuales pedía a los padres que no "destrocen la vida de sus hijos" al darles libre acceso a internet.

"Si quieren destruir la VIDA de sus hijos, denles acceso a las redes sociales e internet. Hoy es el momento de decir no", dijo en una ocasión el expresentador de 'Fábrica de sueños'. "Enseñemos a nuestros hijos a ser auténticos, a ser únicos, no a seguir, copiar e imitar. No promovamos una cultura follower. Los niños no necesitan redes sociales", añadió.

La postura de Gian Piero Díaz sobre el uso de las redes sociales por menores de edad ha generado una amplia discusión entre padres y especialistas. Mientras algunos apoyan su decisión protectora, otros consideran que es una medida extrema en un mundo cada vez más digitalizado.