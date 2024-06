Reconocida actriz se sincera y declara con orgullo su amor por una MUJER: "Soy queer"

04/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un acto de valentía y visibilización, la reconocida actriz [Nombre de la actriz] ha decidido compartir abiertamente su identidad queer con el mundo. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la artista ha declarado su amor por una mujer y reafirmado su compromiso con la diversidad y la inclusión. ¿De quién se trata? Te lo contamos en esta nota.

Actriz declara su amor por una mujer

Jessica Madsen, conocida por su papel de Cressida Cowper en la exitosa serie de Netflix 'Bridgerton', aprovechó el Mes del Orgullo para compartir una emotiva publicación en Instagram donde reveló su identidad queer y declaró su amor hacia una mujer.

En la publicación, que incluye imágenes alusivas al orgullo LGBTQIA+, un mensaje conmemorativo, una foto histórica de los disturbios de Stonewall y un selfie de la actriz con los colores del arcoíris en sus ojos, Jessica escribió: " Enamorada de una mujer, ¡En voz alta y orgullosa! ".

Jessica Madsen, además de su emotivo mensaje declarando su amor por una mujer, aprovechó sus historias de Instagram para compartir otras publicaciones que decían: "Noticias de última hora: soy queer" y "No interactúes conmigo en junio a menos que esta sea la vibra que estás trayendo".

Reacciones de sus compañeros

La publicación no tardó en recibir el apoyo de sus compañeros de reparto en 'Bridgerton'. Nicola Coughlan (Penelope) y Jonathan Bailey (Anthony) dejaron emojis de corazones en los comentarios, mientras que Hannah Dodd (Francesca) expresó: "¡Te amo!" y Joanna Bobin (Lady Cowper) animó a Jessica Madsen con un "¡Ve, chica! Te amo".

Esta no es la primera vez que Jessica se abre sobre su identidad sexual. En 2023, durante el Mes del Orgullo, la actriz compartió en Instagram que era bisexual, utilizando frases como "bi af", "las chicas aman a las chicas y a los chicos, y el amor no es una elección" y "los bisexuales no están 'confundidos'".

Jessica Madsen en 'Bridgerton'

En 'Bridgerton', Jessica interpreta a Cressida Cowper, una debutante intensa que ha cautivado a la audiencia con su personalidad. Aunque la trama actual se centra en la búsqueda de Lady Whistledown y los secretos de Penelope, la showrunner Jess Brownell ha prometido más revelaciones para la segunda mitad de la tercera temporada, que se estrenará en Netflix el 13 de junio.

Sin duda, la actriz Jessica Madsen se ha convertido en una voz importante para la comunidad LGBTQIA+ tras confesar su amor por una mujer. Su valentía y autenticidad son un ejemplo a seguir para muchos.