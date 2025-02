Recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' sufre desgarradora pérdida y lanza emotivo mensaje

Una conocida y talentosa actriz, que formó parte de la popular serie televisiva 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) anunció el difícil momento que atraviesa actualmente: ¡la muerte de su padre! Sus seguidores no dudaron en mandarle mensajes de consuelo.

A través de sus redes sociales, la joven actriz Areliz Benel, se mostró agradecida con todos aquellos que no dudaron en extenderle sus mensajes de aliento para poder superar el complicado momento que vive por la pérdida de su progenitor Mario Rivera Bravo, el pasado 21 de febrero.

Benel, recordada como la hija de Reyna Pachas y Lucho Gonzales en 'AFHS' y que actualmente radica en México, lanzó un emotivo mensaje en su historia de Instagram.

"Gracias a todos los mensajes de consuelo que me están mandando, los leo a todos, los que conocieron a mi padre y a los que no, aunque algunos no los responda, los leo a todos, muchas gracias", señaló compartiendo a la vez una foto suya junto a quien sería su padre fallecido, quien siempre estuvo apoyándola para cumplir cada uno de sus sueños.

En una siguiente historia, la recordada 'Shirley' Gonzáles Pachas se mostró emocionada de saber el cariño que muchos en el país aún le tienen: "Los leo a todos, absolutamente a todos, muchas gracias", agregó acompañando el texto con un corazón rojo y unas manos como rezo.

Areliz Benel comparte emotivo mensaje tras la muerte de su padre.

Tras su fama con el elenco de 'Al Fondo Hay Sitio' desde 2011 al 2016 y confesar haber vivido momentos difíciles con la producción e incluso "injusticias", Areliz decidió encontrar nuevas oportunidades y ampliar su trayectoria artística en México, donde vive actualmente.

Su última aparición en la televisión nacional fue en 2023, cuando protagonizó a Eva Quiñónez en 'Luz de Esperanza', la cuarta entrega de la historia del León de la Cumbia. En esta producción, dio vida a la hija de Don Heriberto, dueño de un restaurante clave en la trama. En ese marco, Areliz aseguró que le gustaría ser recordada por su talento para la actuación y no solo por haber personificado a Shirley Pachas.

"Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa (de Shirley) ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (Al fondo hay sitio), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas", indicó en su cuenta de TikTok.