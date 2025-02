27/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del cine se encuentra de luto tras el reporte de la muerte de Gene Hackman, legendario e icónico actor, ganador de dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA. El artista fue hallado sin vida junto a su esposa en su vivienda de EE. UU.

Murió el legendario actor Gene Hackman

Según información policial de EE. UU., el actor de 95 años fue hallado muerto el día de ayer en su vivienda en Santa Fe, en Nuevo México. El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó la lamentable noticia, especificando que también encontraron a su esposa, la pianista Betsy Arawaka, de 63 años, y su mascota sin vida.

Según el agente del orden, no hay de momento indicios de una muerte dolosa, pero no dio motivos de la muerte o las causas por la que pareja ha fallecido. Solo atinó a señalar que vienen realizando las investigaciones del caso que permitan esclarecer qué pasó realmente en el interior de la casa del actor conocido por sus papeles en distintas películas como 'The French Connection' y 'Unforgiven'.

"Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail. Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito", dijo el sheriff Adán Mendoza al medio 'Santa Fe New Mexican'.

La autoridad también manifestó a la prensa que no dejarán de investigar el caso para no solo aliviar la pena de los seres queridos de la celebridad de Hollywood o de sus fans, sino también para llevar tranquilidad a la comunidad al remarcar que "no hay peligro inmediato para nadie".

¿Quién fue Gene Hackman y cuál fue su trayectoria?

Nacido en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, Hackman no siempre supo que quería ser actor. A los 16 años abandonó su hogar para alistarse en el Cuerpo de Marines de EE. UU. Luego, se inscribió en la Universidad de Illinois para estudiar periodismo y producción de televisión, que le permitió conocer su vocación por la actuación.

Tras una serie de pequeños papeles, hizo su gran estreno en la pantalla junto a Warren Beatty en 'Lilith', con el que coincidió tres años después en 'Bonny and Clyde', que le valió su primera nominación al Óscar.

Sin embargo, esa importante premiación lo obtendría con su actuación en Contacto en Francia ('The French Connection') y Los imperdonables ('Unforgiven'). Asimismo, una de sus interpretaciones más icónicas fue la del agente Rupert Anderson en la película de 1988 Mississippi en llamas (Mississippi Burning).

Gene Hackman: Recordado como Lex Luthor en 'Superman'

El aclamado actor, Gene Hackman, también es conocido internacionalmente por interpretar más de 100 papeles, incluido el supervillano 'Lex Luthor' en las películas de 'Superman' protagonizadas por Christopher Reeve en los años 1970 y 1980.

Tras una amplia trayectoria fílmica, el legendario artista de Hollywood se alejó de las cámaras desde 2004 y se dedicó a escribir novelas y pintar cuadros en la localidad estadounidense de Santa Fe (Nuevo México).

De esta manera, se confirmó la lamentable noticia de que el actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991, fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda en EE. UU.