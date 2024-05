¡Respondió con todo! Renzo Costa se pronuncia tras quejas por 'baja calidad' en sus productos

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renzo Costa está en el ojo de la tormenta luego de que sus productos fueran duramente criticados por sus compradores y dijeron que son de mala calidad, a pesar de que sus precios son bastante elevados.

Ante esta ola de ataques, el afamado 'Rey de los cueros' decidió pronunciarse, sin embargo, tomó de manera deportiva estos comentarios y contó detalles sobre sus productos.

Se pronuncia

El empresario fue consultado en un evento sobre lo que opina de los comentarios de los internautas sobre el cambio radical que habrían tenido sus productos respecto a la calidad, sin embargo, el empresario lo tomó de manera positiva.

"Dice la gente en las redes sociales que el material no es el mismo de antes, le consultó la periodista. "Pienso que nos ha resultado, lo que prima acá es tener el mejor cuero del mundo. Trabajamos con 15 países, por ejemplo, el mejor cuero para correa es italiano, vamos y buscamos el mejor proveedor" , expresó. Sin embargo, pareciera que Renzo Costa no estaría enterado que a sus clientes no les agradaría dicho material.

Asimismo, resaltó las cualidades que su público considera al momento de comprar. "Sabemos que la gente nos compra por el producto y la calidad del producto, entonces no nos hacemos diferencia de donde viene, sino que venga del mejor sitio donde se haga el mejor cuero", agregó.

¿Por qué cambió la calidad de sus productos?

Asimismo, reconoció que ahora trabaja con distintas calidades de cuero y esto tendría su origen en las empresas extranjeras que vienen al Perú a hacer negocios, por lo que debe estar a la altura de la competencia.

"Perú se abrió y teníamos que mejorar el producto porque vienen marcas de afuera, entonces tienes que mejorar al máximo tu producto", finalizó.

Nuevo emprendimiento

Pero las sorpresas de Renzo Costa no terminan con sus vacaciones. El empresario ha anunciado la apertura de un nuevo negocio gastronómico: "Pomodoro Costa", una cadena de restaurantes especializados en pizzas y pastas.

Costa ha compartido su emoción durante la inauguración del primer local, describiendo el concepto como "pasta rápida o pasta pronta en italiano". La propuesta apunta a ofrecer pasta de alta calidad, preparada de manera rápida y fresca para los consumidores.

El emprendimiento gastronómico de Renzo Costa ha generado gran expectativa entre los usuarios en redes sociales, quienes esperan con entusiasmo el éxito de esta nueva propuesta.

