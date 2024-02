Renzo Costa celebra el primer año de sus gemelos con lujosa fiesta e invitó a Magaly Medina

El empresario Renzo Costa y su novia Thalía Alva organizaron una fiesta exclusiva para celebrar el primer año de sus gemelos. A pesar de que la pareja no ha revelado muchos detalles sobre la celebración, Magaly Medina, fue una de las invitadas infaltables a este evento, y no dudó en compartir todos los pormenores del cumpleaños, en sus redes sociales.

Como se sabe, el afamado 'Rey de los cueros' ha mostrado tener una fuerte conexión con la madre de sus hijos y se mantiene alejado del mundo de la farándula; además, guarda celosamente su intimidad. A pesar de esto, ha dejado en evidencia que mantiene una estrecha amistad con la conocida presentadora 'Urraca'.

En unos videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión Magaly Medina mostró detalles del show infantil y la decoración de la fiesta que tuvo como temática de safari. Esta se llevó a cabo en una zona exclusiva de Lima con una vista privilegiada.

Entre las excentricidades presentes en el evento, se destacaban las botellas de Champagne Laurent - Perrier colocadas en cada mesa, así como los whiskies Blue Label y las botellas de vino de la marca Brunello di Montalcino, que resaltaban el lujo y exclusividad de la ocasión.

Renzo Costa celebró el primer año de sus gemelos con lujosa fiesta.

Antes de la fiesta de cumpleaños, Renzo Costa y Thalía Alva celebraron el bautizo católico de sus gemelos de un año. La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia local, con la escritora e influencer Rocío Oyanguren, quien fue la madrina. Después, disfrutaron de un almuerzo en un exclusivo restaurante con vista al mar junto a los invitados.

Renzo Costa está considerando la idea de casarse con Thalía Alva, su pareja actual y madre de sus dos hijos mellizos. Aunque no hay una fecha concreta para la boda, el famoso 'Rey de los cueros' está interesado en hacerle una propuesta matrimonial que cumpla con las expectativas de Alva, quien desea un evento emotivo y cuidadosamente planeado.

"Esa es la pregunta del millón. Espero pronto, no tengo fecha. Nunca me he casado por religioso (...) Ella sueña con algo lindo, emotivo, bien preparado, y a mí también me gustan las cosas muy bien hechas, entonces quiero que sea algo lindo, desde la pedida", respondió en una entrevista a 'Magaly TV La Firme' en diciembre de 2023.