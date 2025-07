Roban a Furrey mientras lucha en UCI: Esposa revela que vaciaron sus cuentas tras accidente

11/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el grave accidente que sufrió Furrey el pasado miércoles 9 de julio, su esposa Giselle Minchola, conocida en redes como Furreyna, denunció que sus cuentas bancarias fueron vaciadas por personas malintencionadas. Ahora, en medio de la crisis y con el youtuber aún en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pide ayuda a sus seguidores para afrontar los gastos médicos.

Vaciaron sus cuentas de Furrey

Cuando parecía que el drama no podía empeorar, Giselle Minchola soltó una bomba en redes: las cuentas bancarias de su esposo, Antonio Crespo —más conocido como Furrey— fueron vaciadas. Según contó en un comunicado, todo ocurrió luego del atropello en La Victoria, donde el youtuber perdió su billetera y sus documentos.

"Agradezco mucho a las personas que han querido apoyar por el yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano. Gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido por favor que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas malintencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas", escribió en sus historias de Instagram.

La influencer contó además que ya bloqueó las cuentas bancarias, pero el daño ya estaba hecho. En medio del caos, su principal preocupación es ahora cómo costear los gastos médicos que siguen aumentando.

"Lamentablemente, por la condición en la que se encuentra, sí vamos a necesitar apoyo económico, y cuando llegue el momento les contaré a dónde nos pueden apoyar", agregó.

Esposa de Furrey denuncia que vaciaron sus cuentas tras el accidente

Furrey sigue en UCI tras accidente

Mientras lidia con el robo y los trámites bancarios, Giselle Minchola no se despega de la clínica Javier Prado, donde Furrey permanece internado en la UCI. El creador de contenido está recibiendo atención constante por parte de médicos y especialistas, pero su estado sigue siendo delicado.

"Él ahorita se encuentra en UCI. No está tan bien, pero hoy me vio y me reconoció, entonces es una buena señal. Me deja tranquila. Agradezco a todas las personas que me dieron una mano", expresó en otro momento.

La también llamada "Doctora de juguete" por sus seguidores, no solo ha pedido apoyo económico, sino también emocional. En medio del caos, ha resaltado que los mensajes de cariño y solidaridad que recibe le dan fuerza para seguir: "Gracias por su apoyo incondicional. No se imaginan lo mucho que me ayudan sus mensajes. Los queremos mucho".

Giselle Minchola sigue al lado de Furrey, quien continúa en UCI tras el grave accidente que sufrió. La situación empeoró cuando denunció que vaciaron sus cuentas bancarias tras el robo de su billetera. Ahora, entre los gastos médicos y la recuperación de su esposo, ha pedido apoyo económico y emocional a sus seguidores.