Furrey en UCI tras ser atropellado: Esposa del youtuber se quiebra y pide oraciones

11/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los seguidores del youtuber Antonio Crespo, más conocido como Furrey, están con el corazón en la mano luego de que se confirmara que está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado tras ser atropellado en La Victoria. Su esposa, la influencer Giselle Minchola —o Furreyna, como la conocen en redes— contó cómo está su pareja... y de paso pidió a todos que recen por él.

Furrey en UCI tras ser atropellado

Las redes se alborotaron desde que se supo que Furrey fue atropellado en La Victoria y está grave. Desde entonces, sus seguidores no han parado de mandar mensajes llenos de preocupación y buena vibra.

Quien ha dado la cara todo este tiempo es su esposa, Giselle Minchola, que no se ha despegado ni un segundo y viene contando todo lo que pasa desde la clínica.

A través de sus historias de Instagram, la pareja del creador de contenido se quebró al confirmar que Furrey está en UCI.

"A mí no me gustan las especulaciones y creo que a Toño tampoco le gustaría. Él ahorita se encuentra en UCI. Como les dije, no está tan bien, pero hoy día ya me vio y me reconoció, y eso es una buena señal", expresó visiblemente afectada.

Además, Giselle Minchola agradeció al personal médico que está a cargo del tratamiento de su esposo. Sin embargo, hizo hincapié en un detalle que no ha pasado desapercibido: los documentos de Furrey aún no aparecen. Y como él es de nacionalidad española, esto complica más el proceso.

Furreyna pide respeto en redes

En medio del dolor, Giselle ha tratado de mantenerse firme, tal como lo expresó en sus historias: "Yo ahorita, tengo que ser fuerte, porque yo soy la que lo está viendo y tengo que ser fuerte para él".

La influencer también aprovechó para pedir respeto en un momento tan sensible. Y es que, a pesar de la situación, algunos usuarios no han dudado en lanzar comentarios fuera de lugar.

Giselle fue clara al respecto: "Quiero decirles que si tienen un comentario negativo que hacer, por favor, no lo hagan, porque de verdad me hacen daño a mí y no solo a mí, porque toda su familia también lo ve. Prendan una velita por él y oren por él. Si no son religiosos, mándenle buena vibra. La necesita".

Finalmente, también solicitó que cualquier persona que tenga información o pruebas del accidente, se comunique con el equipo de Todo Good, ya que están buscando esclarecer lo ocurrido.

La situación del youtuber Furrey sigue siendo delicada tras ser atropellado en La Victoria. Mientras él permanece en UCI, su esposa no deja de pedir oraciones y de compartir cada detalle desde la clínica.