Presidente de Fenamarpe rechaza exclusión de 50 mil mineros del REINFO: "Muchos han cumplido con sus trámites"

En diálogo con Exitosa, el presidente de Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe), Celso Cajachagua, rechazó el anuncio del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sobre la exclusión de 50 565 mineros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Cajachagua precisó que muchos mineros artesanales se encuentran en dicho proceso cumpliendo con los trámites correspondientes, por lo que dicha noticia los enfureció.

Del mismo modo, señaló que desde el Estado se estaría generalizando una imagen errónea de la minería artesanal en regiones como Nazca, comparándola con situaciones de violencia como las ocurridas en Pataz.

También cuestionó que el Minem califique de ilegales a quienes ya se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Según explicó, el hecho de contar con ese registro implica un reconocimiento formal por parte del Estado.

"El Estado está pensando que en Nazca y otras zonas somos como Pataz, piensan que nos estamos matando y esto no es así. No puede ser posible que el Ministerio de Energía y Minas diga esto cuando estamos en pleno proceso, muchas personas han cumplido con sus trámites y eso ha enervado el ánimo de todos los compañeros", declaró en Exitosa.

Además, Cajachagua criticó la falta de capacitación y orientación del Gobierno hacia los pequeños mineros en el proceso de formalización. Aclaró que no están solicitando una nueva prórroga, sino mayor claridad y respeto a los procedimientos en curso.

En respuesta a la situación, Fenamarpe anunció que llevará a cabo un censo minero para determinar cuántos mineros artesanales existen actualmente y en qué condiciones trabajan, como una forma de visibilizar su actividad y exigir un trato justo por parte del Estado.

"No pueden decir de la noche a la mañana que somos ilegales, porque al sacar mi REINFO, estas diciendo que existo y hay una data en el Estado. No han habido capacitaciones u orientaciones para formalizarnos (...) No estamos pidiendo una prórroga. Fenamarpe realizará un censo minero para decir quiénes somos y cuántos somos", expresó.