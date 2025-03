Roberto Guizasola anuncia medidas legales tras denuncias en su contra: "Cometí un grave error, pero es falso"

19/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Roberto Guizasola fue ampayado siéndole infiel a su esposa con Alexandra Díaz, conocida como 'La Gordibuena', quien recientemente lo denunció por amenazas, agresiones físicas y psicológicas. El exfutbolista de Alianza Lima aseguró que tomará medidas legales negando todas las acusaciones en su contra.

Roberto Guizasola pide perdón a su esposa por infidelidad

El amigo de Jefferson Farfán, Roberto Guizasola, admitió en un comunicado compartido en sus redes sociales haber traicionado a su esposa con Alexandra Díaz, una joven de 21 años, con quien fue captado cariñoso en el interior de su auto cuando se dirigía de Huacho a Lima. Por ello, pidió disculpas a su pareja y a sus hijos por involucrarlos en este escándalo mediático.

"A la opinión pública, medios de comunicación y seguidores: Quiero empezar pidiendo disculpas públicas a mi esposa y a mis hijos. Sé que los he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", expresó en un inicio.

Asimismo, aseguró que estaba arrepentido de su infidelidad, pero ello no lo llevaba a aceptar las serias acusaciones que se le asocian con supuestos actos de violencia y abuso contra la 'Gordibuena', así como la difusión de contenido íntimo durante el tiempo que mantuvieron su presunta relación 'extramarital'. El popular 'Cucurucho' calificó como "falso e infundado" lo dicho por Alexandra, ya que no tendría las pruebas suficientes para comprobarlo.

"Reconocer un error, por más grave que sea, y el mío lo es, no me obliga a aceptar todo lo que se diga, aunque no haya ocurrido. Por ello, rechazo de manera categórica todas las acusaciones que me asocian con supuestos actos de abuso y violencia. Tal vez esas afirmaciones sean falsas, no tienen sustento ni pruebas y constituyen ilícitos penales", señaló Guizasola.

'Cucurucho' iniciará acciones legales contra 'La Gordibuena'

El compañero de la conducción del podcast 'Enfocados' también destacó en su comunicado que no dudará en iniciar las acciones legales correspondientes para que la justicia sea la encargada de ayudarlo a que "la verdad prevalezca y se abra paso en su caso".

Para finalizar, Guizasola también reiteró que este "error" le permite aprender, corregir, valorar lo realmente importante y "ojalá pueda obtener el perdón" de sus seres queridos. Asimismo, agradeció a todas las personas que lo han apoyado incondicionalmente en este momento crítico en su vida.

"He decidido iniciar las acciones legales correspondientes para demostrar la verdad de mis afirmaciones y la mala fe de tales acusaciones. Repito, un grave error no me obliga a aceptar falsedades", sentenció.

Roberto Guizasola toma acciones legales contra la 'Gordibuena'.

De esta manera, el exfutbolista Roberto Guizasola, a través de un comunicado, reconoció su infidelidad a su esposa y aseguró que tomará medidas legales contra Alexandra Díaz, conocida como 'La Gordibuena' por acusarlo de agresión física y psicológica.