Robotín anuncia que dejará Perú para ir a probar suerte como Nicola: "Aquí todo es cachos"

14/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alan Castillo, conocido popularmente como Robotín, vuelve a remecer la farándula nacional tras anunciar en sus redes sociales que alista sus maletas para ir a México y probar suerte como el exchico reality, Nicola Porcella.

¿Robotín le dice adiós a Perú?

Al parecer el actor cómico estaría cansado de no poder encontrar oportunidades de trabajo y es por ello, que a través de Facebook aseguró que una terminada su temporada de circo tendría en mente abrirse camino fuera del país.

"Terminando mi temporada de circo parece me voy a México, allá me parece valoran más mi arte, aquí todo es cachos, ojalá tenga suerte como Nicola (Porcella)", se lee en el mensaje compartido en el post.

Robotín anuncia que piensa viajar a México a probar suerte cansado de los cachos.

Robotín, de 39 años de edad, generó el debate por tratar de compararse con el actual actor Porcella en tierras mexicanas, quien tuvo suerte al formar parte de distintas producciones como 'La Casa de los Famosos', 'Qué buena hora', 'El amor no tiene receta' e incluso abrió su propio restaurante fusión de comida peruana.

¿Qué dicen sus seguidores?

Es así como los internautas no dejaron pasar la oportunidad para bromear con la publicación de Robotín, ya que hacía alusión a las infidelidades que sufrió en la vida y que provocaron gran escándalo mediático en la farándula nacional.

Incluso algunos le dieron algunos consejos para que pueda triunfar fuera del Perú.

"Si vas a México, te recomiendo ir a CUERNAVACA, te vas a sentir como en casa", "eso hubieras pensado antes de sacar los pies del plato, mi querido robotin, por otro lado es lindo tu trabajo y personalmente me encanta por que no usas malcriadeces", "a la Casa de los Famosos de una vez como Nicola", "dedicado a ti cachudín como despedida", "al menos reconoces que te hicieron cachudo", "pero si tú eres campeón de los cachos", expresaron los seguidores en Facebook.

¿Qué enfermedad tiene Robotín?

Como se recuerda, meses atrás, Robotín confesó que atravesaba una fuerte infección testicular debido a su diabetes, tras tener excesos y descuidos.

"Yo tengo diabetes desde hace años. En el 2017 me diagnosticaron y lo sabían las personas allegadas a mí, como mi familia y algunas amistades. La diabetes ha cambiado mi vida, sobre todo en el estilo de la alimentación. Ya no puedo tomar gaseosas, energizantes, ají ni alimentos en grasa. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos", mencionó en una entrevista dada a La República.

De esta manera, al pasar complicadas situaciones en el país, Robotín habría decidido que es hora de probar suerte en México al igual que el exparticipante de Esto es Guerra, Nicola Porcella.