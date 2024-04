¡Se salvó! Robotín fue dado de alta tras doce días hospitalizado ¿Cuál es su estado actual?

Hace unas semanas, Alan Castillo, conocido en el ambiente artístico cómo 'Robotín', preocupó a todos sus seguidores al anunciar que había sido hospitalizado de emergencia a causa de una infección testicular, producto de la diabetes. El humorista no se dio por vencido y aseguró que se recuperaría pronto para reencontrarse con su familia y con todo su público.

Tal y como lo prometió, el actor logró reponerse y fue dado de alta, luego de estar doce días internado. Sin embargo, esta enfermedad no tiene cura y debe estar en constante tratamiento.

A través de las redes sociales, Robotín alegró a todos sus fans al contarles que fue dado de alta. Publicó un extenso mensaje donde agradece a quienes lo apoyaron en estos días tan difíciles y dio detalles de su salud.

"Gracias por sus oraciones, por sus mensajes de aliento y por su apoyo constante. Ahora me doy cuenta el cariño que me tienen, ahora me doy cuenta quién es quién y quién no. Gracias infinitas a mi familia y amigos que se preocuparon por mi salud, que me visitaron, que me llamaron, que me apoyaron, se vienen cambios para bien y a cuidarse mucho. La diabetes es una enfermedad de por vida y si no cuidamos la salud no podemos hacer nada", agregó Robotín.