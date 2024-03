¡En su peor momento! Robotín revela que atraviesa fuerte infección testicular debido a su diabetes

Robotín ha concedido una entrevista para La República, en donde asegura estar delicado de salud, luego que su diabetes empeorara y le generara orquiepididimitis, que consiste en una fuerte infección testicular que le impide seguir con su trabajo de artista, así reveló en TikTok.

Él se culpó por el cómo se encuentra a día de hoy, pues no le dio la importancia necesaria su padecimiento. Aún así, se encuentra esperanzado con una recuperación, pues aún se siente joven para poder ver salidas a este problema.

Le preguntaron a Alan sobre cuanto tiempo tiene de detectada su enfermedad y cómo se ha cuidado de ella, sincerándose y mostrando que realmente los excesos y descuidos lo han llevado a su situación actual.

"Yo tengo diabetes desde hace años. En el 2017 me diagnosticaron y lo sabían las personas allegadas a mí, como mi familia y algunas amistades. La diabetes ha cambiado mi vida, sobre todo en el estilo de la alimentación. Ya no puedo tomar gaseosas, energizantes, ají ni alimentos en grasa. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos", mencionó.