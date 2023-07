Rodrigo González molesto con el lenguaje inclusivo de Ricardo Morán durante la Marcha del Orgullo: "Taradez"

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa de entretenimiento "Amor y Fuego" estuvo presente en la Marcha del Orgullo Gay 2023, capturando el momento en el que el reconocido productor de televisión, Ricardo Morán, pronunciaba un discurso en el escenario del evento. Sin embargo, sus palabras generaron indignación en Rodrigo González.

Rodrigo González arremete contra Ricardo Morán

Durante su intervención, Ricardo Morán hizo uso del lenguaje inclusivo, lo cual provocó la molestia de Rodrigo González. "La inclusión y la visibilización me encantan, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión, es una tontería. El idioma no se destruye de esa manera, no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser aceptado bajo ningún aspecto", expresó 'Peluchín' molesto.

Además, Rodrigo González recordó que él y Ricardo Morán estudiaron en el mismo colegio, por lo que le instó a mostrar su buena educación. "Tú eres una persona preparada, con una buena educación. Hemos compartido una formación académica, así que demuéstralo, porque es vergonzoso que te pongas a hablar de 'nosotres' y otras ridiculeces", agregó indignado.

Gigi Mitre coincidió con Rodrigo González y consideró que hablar de esa manera era forzado y generaba el efecto contrario al objetivo de inclusión. "Apoyar esa forma de hablar, que no existe, que no está aprobada, no es ser inclusivo, sino destruir un lenguaje que debemos valorar, atesorar y respetar", concluyó 'Peluchín'.

¿Qué dijo Ricardo Morán en la Marcha del Orgullo?

Ricardo Morán resaltó su participación en la Marcha del Orgullo, destacando que cuando era niño no imaginaba que formaría una familia como la que tiene ahora. Asimismo, utilizó el lenguaje inclusivo para resaltar la importancia de la participación en las marchas de la comunidad, ya que brindan esperanza a más personas. "Hoy, al desfilar, todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas como nosotros", manifestó.

Cabe destacar que Ricardo Morán es una de las figuras que promueve el uso del lenguaje inclusivo, el cual utiliza términos neutros sin discriminación de género.

El productor de televisión enfatizó que, a pesar de las restricciones impuestas por la Municipalidad de Lima, la Marcha del Orgullo 2023 contó con una de las mayores convocatorias de los últimos años.

"Creemos que es la mayor convocatoria en la historia de la Marcha del Orgullo; el municipio trató de impedirlo y lo único que logró fue hacernos más fuertes, más grandes y con más participantes", declaró Morán a un medio local.

Las declaraciones de Ricardo Morán han generado una variedad de opiniones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan lo expresado en el programa "Amor y Fuego", otros están de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo por parte del reconocido productor de televisión.