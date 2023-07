Leslie Shaw sobre videoclip realizado con Mario Hart hace años: ''Fue mi momento más humilde''

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios años, Leslie Shaw vuelve a causar polémica tras dejar entrever que el videoclip que grabó con su expareja, Mario Hart, en 2016, le causa vergüenza.

¿Se avergüenza?

En un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional se refirió al dúo que hizo con el conductor de ''Mande quien mande'', Mario Hart, cuando ambos eran pareja, considerando a dicho momento como ''el más humilde'' dentro de su trayectoria como cantante.

"Definitivamente mi momento más humilde", escribió Leslie Shaw al momento de compartir el video en el que canta las estrofas de la canción que hizo con Hart.

Inmediatamente, el video publicado por Leslie Shaw se volvió viral y recibió el apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que si se trató de su momento más humilde.

"¿Confirmamos todos?", "Pero no puede negar que es una buena canción", "Pero a mi me gustó tu momento más humilde", "Errores que se cometen", "A todas nos paso, hermana", "Fría de frías", "No le digas eso a mi causa Mario Hart", "Repito no fue humilde, fue tu momento más humillante", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en su publicación.

El videoclip que lleva el nombre de ''Tal para cual'' fue lanzado en el año 2016, contó con la participación de Leslie Shaw y Mario Hart como cantantes y a través de la letra expresaban el amor que ambos se tenían en ese momento.

"Definitivamente has llegado a mi vida y ahora todo es diferente, no me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente, me tiene sin cuidado todo lo que diga la gente, yo soy tu presente", dice parte de la canción.

Sobre su relación con Mario Hart

Tal y como se recuerda, la cantante y modelo, Leslie Shaw, empezó a salir con Mario Hart, luego de que ambos se conocieran participando en ''El Gran Show'', programa de Gisela Valcárcel durante el 2015.

Sin embargo, tras varios meses juntos, la relación llegó a su fin debido a que se reveló que Mario Hart le fue infiel a la rubia con la modelo Olinda Castañeda, cuando ambos se encontraban en un evento nocturno en la ciudad de Trujillo.

Luego de ese momento, los dos se alejaron y la cantante decidió enfocarse en su carrera artística y Mario Hart continuó en los realities de competencia hasta que conoció a su actual esposa, la venezolana Korina Rivadeneira, con quien tiene dos hijos.

De esta forma, Leslie Shaw reveló que el haber cantado con Mario Hart, actualmente le causa cierta vergüenza, considerando a ese momento como el más humilde.