¡Saca las garras! Ivana Yturbe defiende a Pamela López y le da fuerte consejo sobre Christian Cueva

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ivana Yturbe alista su regreso a la televisión al ser una de las participantes más esperadas en la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Por ello, la exchica reality ha estado compartiendo una serie de detalles sobre este nuevo reto y además también se animó a contar algunas intimidades sobre su vida de casada.

Por esta razón, la modelo fue consultada sobre la situación que está atravesando su amiga Pamela López con Christian Cueva, la cual ha vuelto a causar polémica ya que se habla de un nuevo distanciamiento.

Ivana Yturbe aconseja a Pamela López

Durante una entrevista con un medio local, Ivana Yturbe se animó a comentar sobre la relación que mantiene Pamela López con Christian Cueva, pues luego del escándalo de infidelidad que protagonizaron, los esposos se mostraron nuevamente juntos confirmando de esa forma una reconciliación, sin embargo, algunos detalles en redes sociales indicarían que la pareja se ha distanciado nuevamente.

Por esta razón, la exintegrante de 'Esto es Guerra', en base a su experiencia al lado de Beto da Silva, le dio un consejo a la empresaria sobre su situación con el futbolista.

"Bueno, a Pame los consejos que le tenga que dar se los doy en privado, ella sabe lo mucho que la quiero y a todas las parejas, en general, decirles que se comuniquen. La base obviamente es el amor, el respeto, pero la comunicación es muy importante. No soy una erudita en el tema, pero lo estoy logrando. Así que bueno, la comunicación ha sido la clave", reveló a Trome.

Confía en Beto da Silva

Por su lado, la modelo comentó sobre su matrimonio con Beto da Silva y aseguró que el secreto para mantener la armonía en su matrimonio es la confianza y el respeto. Por ello, indicó que ha madurado bastante y no tiene actitudes tóxicas con su esposo.

"Aunque no lo crean, ya cambié. La verdad es que estoy sorprendida, tampoco me lo creo, pero sí. Mi esposo me da mucha seguridad, me hace sentir todos los días linda de verdad, una mujer que está cumpliendo todos sus sueños. Y sí, es un príncipe, es exactamente el chico con el que quería estar. Un chico así es el que quiero para mi hijita", dijo.

Como se mencionó, Ivana Yturbe fue consultada sobre la situación que atraviesa su amiga Pamela López con Christian Cueva y le aconsejo que debe primar el respeto y la confianza en su hogar para mantener la unión y felicidad.