¡Saca las garras! Magaly Medina defiende su pasado y resalta su belleza natural: "No necesitaba arreglarme"

Magaly Medina volvió a causar polémica. Esta vez, la presentadora de televisión decidió pronunciarse respecto a su pasada apariencia, dejando en claro ciertos puntos y sobre todo, resaltando su propia belleza natural.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la popular 'Urraca' se tomó unos minutos para afirmar que jamás se sintió incómoda por su pasado televisivo y su apariencia física.

Ello luego de revelar escenas pasadas de la vida de otras figuras de su propio canal, entre los que se encuentran Ely Yutronic y Paco Bazán. En ese sentido, Medina no tuvo problemas en reconocer que jamás poseyó "un rostro televisivo".

"Yo no me molesto para nada, esa es mi cara, así me inicié en la TV. Yo no tenía un rostro televisivo. Yo no era una chica de las que se pueden llamar bonitas", dijo en un primer momento.