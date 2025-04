¿Said Palao casi deja plantada en el altar a Alejandra Baigorria? Hugo García le hizo INSÓLITA PROPUESTA

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente llevaron a cabo su matrimonio religioso. La 'rubia de Gamarra' y el exparticipante de 'Esto Es Guerra' se dieron el "sí" en el evento que muchos de sus seguidores catalogaron como la 'boda del año'. No obstante, momentos previos a la ceremonia, el deportista fue 'tentado' por Hugo García para que decline de casarse con la empresaria.

Hugo García le propuso a Said dejar a Alejandra

Desde tempranas horas del sábado 26 de abril, los novios iniciaron con sus actividades previos a su encuentro en la histórica iglesia de San Pedro, lugar donde sellarían su amor. A través de sus redes sociales, la Baigorria compartió parte de sus preparativos, entre ellos la sesión de maquillaje y peinado que se realizó para lucir su bello y elegante vestido.

Por su parte, Said ya se encontraba listo para dirigirse al referido templo, por lo que, en compañía de Hugo García, se dispuso a abordar la limosina que lo llevaría. Sin embargo, el ex de Alessia Rovegno, quien además sería su testigo de bodas, le lanzó una insólita propuesta a tan solo minutos de contraer matrimonio.

"Hermano, es la última oportunidad para escapar. Si tú nos dices, nos vamos en carro por la frontera. Avisa", manifestó Hugo, causando risas entre los presentes. Tal proposición formó parte de una broma entre amigos, puesto a que Said se prestó para el chiste intentando escapar del automóvil.

Tras este hilarante momento, ambos partieron rumbo a la ceremonia. Luego de la boda religiosa, Hugo también formó parte del matrimonio civil, en donde incluso dedicó tiernas palabras para los recién casados. "Muchos pensaban que este día estaba muy lejano, pero la verdad es que yo nunca lo dudé", expresó el 'guerrerito'.

Así fue la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Finalmente, Alejandra Baigorria y Said Palao son esposos. La pareja selló su amor con un tierno beso ante sus invitados, quienes aplaudieron a los recién casados con mucha algarabía. La boda religiosa fue celebrada en la iglesia San Pedro, donde el excombatiente derramó algunas lágrimas al ver llegar a su novia. Posteriormente, ambos pronunciaron sus votos nupciales.

Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron en la Iglesia San Pedro, en Perú.



El deportista e influencer y la empresaria e influencer dieron el "sí" luego de cuatro años de noviazgo.#Perú #EstoEsGuerra #Reality #SaidYAlejandra #Love pic.twitter.com/M0x3i5kGL1 — Digital World (@DigitalWorld274) April 26, 2025

Poco después, Said y Ale caminaron juntos de la mano con dirección a la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), donde también se dieron el "sí" bajo la figura de matrimonio civil. El alcalde Rafael López Aliaga ofició la ceremonia en las instalaciones del Palacio Municipal. Ahora, ambos son marido y mujer mediante las leyes peruanas.

26.04.25 | Así ingresaron Alejandra Baigorria y Said Palao a la Municipalidad de Lima para su boda civil, oficiada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Fuente: Instagram de Fernando Stucchi pic.twitter.com/isG27ERQJ7 — @ghelanma (@ghelanma) April 26, 2025

Contra todo pronóstico, Alejandra Baigorria y Said Palao lograron casarse. Sin embargo, el ex chico reality no imaginó recibir una inesperada propuesta por parte de Hugo García. "Es la última oportunidad para escapar", bromeó su amigo.