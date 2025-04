Alejandra Baigorria y Said Palao casi protagonizan ACCIDENTE tras finalizar su boda religiosa

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao acapararon titulares tras celebrar su matrimonio religioso. La pareja contrajo nupcias en la iglesia de San Pedro, donde acudieron no solo sus invitados, sino también varios fanáticos. Sin embargo, los recién casados protagonizaron un momento de suma tensión, el cual no pasó por alto entre los presentes.

Ale Baigorria y Said Palao en shock tras su boda

Tras una ceremonia cargada de emoción, Ale Baigorria y el ex chico reality salieron de la iglesia y saludaron a todos sus fanáticos y seguidores, quienes se congregaron en las inmediaciones del templo para presenciar el fastuoso evento. Evidentemente felices, ambos extendieron sus brazos y procedieron a darse un tierno beso.

Acto seguido, Said tuvo la intención de generar un momento de fotografía junto a su esposa, por lo que decidió inclinarla mientras se aproximaba a darle otro beso. No obstante, tal acto generó desequilibrio en la pareja, por lo que estuvieron a punto de protagonizar un aparatoso accidente.

"¡Vivan los novios!", se escuchó decir a una mujer, tan solo segundos antes de que Palao empiece a temblar, debido a que la Baigorria se inclinó demasiado. En unísono, los presentes gritaron sorprendidos, mientras presenciaban cómo los recién casados estaban por caer en las escaleras de la iglesia.

Sin embargo, esto solo terminó siendo un breve susto, debido a que ambos lograron ponerse de pie y rieron tras la anécdota. "Lo mejor nunca se sube", mencionó otro testigo bromeando sobre el incidente. Finalmente, procedieron a retirarse del templo con dirección al Palacio Municipal de Lima, donde se casaron por civil.

Said Palao y Alejandra Baigorria salen a agradecer al público que estuvo fuera de la Iglesia San Pedro en el Centro de Lima. (video: IG Angora) pic.twitter.com/dqeavhMyA6 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 26, 2025

Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente casados

Finalmente, Alejandra Baigorria y Said Palao son esposos bajo la ley de Dios. La pareja selló su amor con un tierno beso ante sus invitados, quienes aplaudieron a los recién casados con mucha algarabía. La boda fue celebrada en la iglesia San Pedro, ubicada en el Centro Histórico de Lima. En el templo, el excombatiente derramó algunas lágrimas al verla llegar, emocionando a más de uno durante la ceremonia.

Lo de Alejandra Baigorria y Said Palao fue un beso o un pico saludo!

2 soles más de pasión! pic.twitter.com/1XA4zio4K5 — Pajita (@MeDicenPajita) April 26, 2025

Poco después, Said Palao y Alejandra Baigorria caminaron juntos de la mano con dirección a la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), donde también se darán el "sí" bajo la figura de matrimonio civil. El alcalde Rafael López Aliaga ofició la ceremonia en las instalaciones del Palacio Municipal. Ahora, ambos son esposos bajo las leyes peruanas.

26.04.25 | Así ingresaron Alejandra Baigorria y Said Palao a la Municipalidad de Lima para su boda civil, oficiada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Fuente: Instagram de Fernando Stucchi pic.twitter.com/isG27ERQJ7 — @ghelanma (@ghelanma) April 26, 2025

Finalmente, Alejandra Baigorria y Said Palao se unieron en sagrado matrimonio. No obstante, un detalle en particular generó gran asombro entre varios testigos e invitados: los recién casados estuvieron a punto de protagonizar un accidente, puesto a que casi se caen tras darse un beso.