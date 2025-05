Samahara Lobatón dejó en shock a sus seguidores tras dar a conocer que está embarazada nuevamente de Bryan Torres. En medio de los cuestionamientos, la hija de Melissa Klug no dudó en lanzar una inesperada respuesta y asegurar que su bebé fue planeado.

Luego de revelar en sus redes sociales que está en la dulce espera de su tercer bebé, siendo este el segundo con Bryan Torres, la influencer Samahara Lobatón reapareció en la televisión para dar más detalles de la nueva etapa que vive con gran emoción y entusiasmo.

La hija de la 'Blanca de Chucuito' confirmó que tiene cinco meses de gestación y aprovechó las cámaras para responder a todas las personas que la cuestionan por estar nuevamente embarazada a pesar de las polémicas que tuvo en el pasado con su actual pareja, el salsero Bryan Torres, por presuntos casos de infidelidades, y de que su última hija aún no ha cumplido un año.

Con una actitud serena y tranquila, Samahara mostró su ecografía y agregó que su hijo, que llamará Asael, sí estaba en sus planes con el cantante, a pesar de que pensaba que tendría problemas para concebir, ya que solo cuenta con una trompa de Falopio y tuvo dos pérdidas anteriores.

"Antes de que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos, pero yo le decía 'no, no hay forma, yo quiero esperar hasta que tenga cuatro años' (...) Solo tengo una trompa de falopio, y no tengo problema alguno. Pensamos que nos íbamos a demorar, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido", señaló para las cámaras de 'América Hoy'.