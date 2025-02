Samahara se pronuncia tras supuestos chats donde Bryan conversa con mujer desconocida: "No es novedad"

09/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón vuelve a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras la difusión de unos supuestos chats, donde Bryan Torres conversa de manera bastante candente con una mujer desconocida. Al respecto, la influencer no pudo evitar pronunciarse.

Samahara Lobatón rompe su silencio

Luego de que la creadora de contenido, 'La Mana', compartiera información relacionada a una presunta infidelidad por parte del salsero, además de notar que la pareja no se seguía en redes sociales, Samahara Lobatón no tardó mucho en pronunciarse para aclarar que era lo que estaba sucediendo en su relación.

Es así que, lejos de enojarse y afirmar que su romance con el padre de su segunda hija había terminado, la engreída de Melissa Klug aseguró que no es novedad que no se sigan: "Ja,ja,ja,ja,ja ay, ya basta. No nos seguimos nunca, eso no es novedad. Él es mi marido, socio, futuro esposo, padre de mi hija, si lo sigo o no, es irrelevante", escribió, dejando de lado la supuesta infidelidad que habría cometido el salsero peruano.

Samahara Lobatón se pronuncia tras supuesta infidelidad de Bryan Torres.

¿Qué decían los chats entre Bryan Torres y la joven llamada 'Hellen'?

Aunque Samahara Lobatón se ha mantenido al margen de los escándalos y totalmente enfocada en la crianza de sus dos pequeñas hijas, parece que la polémica la persigue. Ahora, se han difundido unos candentes chats, donde Bryan Torres, su actual pareja, coquetea con una mujer.

En dichos mensajes, él es bastante cariñoso con la fémina e incluso le pide volver a verla porque está encantado con su figura. En otra imagen, se lee que el salsero coordina con ella para verla, aparentemente, luego de uno de sus conciertos porque la hora del chat marca aproximadamente la 1 de la mañana con cita para las de 3 a.m.

Bryan: Que rica eres...Tengo que volver a verte, mi amor.

Heleen: Tu más mi amor, Cuídate.

Bryan: Descansa. Avísame cuando te veo pues. Te quiero hacer el **** siempre.

"Si estamos quedando 3 a.m.".

"Dime. Termino y te busco"

