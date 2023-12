¡Tiene videos! Samantha Batallanos denuncia a Jonathan Maicelo por agredirla a "manotazos y puñetes"

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Samantha Batallanos denunció por agresión física y psicológica a su pareja Jonathan Maicelo, alegando a que tiene evidencia de los "manotazos y puñetes" que recibió por parte del boxeador.

¡No sería la primera vez!

En los últimos meses, se veía que una de las parejas más estables eran Samantha y Jonathan, debido a las evidentes muestras de afecto en cámaras e inclusive una propuesta de matrimonio.

Sin embargo, la historia sería otra, debido a que la modelo denunció ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que el boxeador la golpeó. Batallanos declaró los hechos en la comisaría de San Isidro.

La denuncia formal fue presentada el pasado viernes, 8 de diciembre, en la oficina de familia de la mencionada comisaría. En su testimonio, la ex reina de belleza detalló que fue objeto de varios golpes en su cuerpo incluyendo un contundente impacto en su ojo derecho.

Un conocido medio de comunicación pudo acceder a la denuncia policial, donde se detalla cada acción que el dueño de un conocido restobar habría realizado con la persona que dice amar.

Supuesta denuncia de Samantha a Maicelo.

"En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas", se lee en el parte policial que compartió Trome.

Tiene evidencias

Tal y como se lee en el parte policial, la ex Miss Grand International Perú tendría una grabación en su poder que podría ser evidencia en contra de su aún pareja. No obstante, ella aclaró que no tiene intenciones de hacer público el material audiovisual y que únicamente será de uso ante las autoridades pertinentes.

"Todo esto la tiene afectada emocionalmente y cuenta con un video del hecho ocurrido, el cual mostrará posteriormente", se lee en el documento compartido por el citado medio, donde también la modelo afirma que con esta sería la cuarta vez que el empresario culinario la agrede.

Hasta el momento, ninguno de los dos personajes ha dado declaraciones a la prensa o algún comunicado en sus redes sociales.

