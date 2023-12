¡Impactante! Samantha Batallanos fue captada saliendo de la comisaría con el ojo moreteado

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Samantha Batallanos está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que denunció a su expareja Jonathan Maicelo por haberla agredido física y verbalmente. Después de esto, la modelo volvió a la comisaría y ha su salida fue captada con un moretón en el rostro.

Cuando la ex Miss Grand Perú se retiró de la dependencia policial, estaba hablando por teléfono y llevaba unos lentes oscuros de gran tamaño, presuntamente para disimular los golpes en su rostro. Sin embargo, desde un costado se podía ver que tenía un ojo hinchado y manchas de color oscuro, lo cual habría sido producto de los golpes que le propinó Maicelo, esto según la denuncia de la propia modelo.

Por otro lado, Samantha fue abordada por un reportero de un conocido programa de espectáculos, quién le preguntó sobre la situación en la que se encuentra. No obstante, ella evitó dar declaraciones aduciendo que en este momento no se sentía bien.

"Ahorita no puedo dar declaraciones, mil disculpas. Más adelante voy a dar todas las declaraciones, no me siento bien ahorita, mil disculpas. Por fa, la puerta... avanza por favor", dijo la modelo mientras aborda un taxi.

Jonathan Maicelo ofende a Samantha Batallanos

'Magaly TV, la firme' tuvo acceso a material exclusivo sobre la agresión de la que fue víctima Samantha. El material habría sigo grabado en los exteriores del restaurante del empresario, previo a la gresca por la que la modelo lo denunció.

En dicho video se puede ver que el boxeador está recostado sobre la pared y con una actitud defensiva, ya que encara a su pareja por no hacerle caso. "A mí me llega al pin**o, tú la cagaste, te pedí un favor y no me hiciste caso", dice de forma agresiva.

En otro momento del avance del programa de la 'Urraca', la ex reina de belleza pide ayuda al MIMP, porque describe la experiencia como algo que no desearía volver a pasar.

"Fue horrible, fue afuera de su restaurante (la golpiza), todavía estoy en shock. El médico legista me ha visto, tengo contusiones en la cabeza, tengo que pasar exámenes psicológicos", afirmó.

Es así que, Samantha Batallanos está pasando un momento complicado en su vida, pues fue vista con un moretón en la cara, cuando se retiraba de la comisaría donde denunció a Jonathan Maicelo por agresión.