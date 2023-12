(VIDEO) "Me llegas el pin**o, no me haces caso": Exponen pruebas de Maicelo insultando a Samantha

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo están en el ojo de la tormenta, después que ella lo denuncie por maltrato físico y psicológico. En este contexto, se han revelado nuevos videos donde el boxeador insulta a la modelo; además, ella ha pedido apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Como se recuerda, la pareja estaba próxima a cumplir un año de relación y hasta se comentaba que tenían planes de boda, pues Maicelo le había regalado dos anillos en diferentes oportunidades. Sin embargo, todo los planes quedaron truncos ahora que la ex Miss Grand decidió poner fin a su relación con el deportista.

Maicelo insulta a Samantha

'Magaly TV, la firme' tuvo acceso a material exclusivo sobre la agresión de la que fue víctima Samantha. El material habría sigo grabado en los exteriores del restaurante del empresario, previo a la gresca por la que la modelo lo denunció.

En dicho video se puede ver que el boxeador está recostado sobre la pared y con una actitud defensiva, ya que encara a su pareja por no hacerle caso. "A mí me llega al pin**o, tú la cagaste, te pedí un favor y no me hiciste caso" , dice de forma agresiva.

¡HOY a las 9:45 p.m. en #MagalyTVLaFirme! 🚨 Todo lo que vivió Samantha Batallanos el mismo día de la agresión que sufrió por parte de Jonathan Maicelo. pic.twitter.com/E5iBasDu4c — MagalyTvLaFirme (@MagalyTvLaFirme) December 11, 2023

Cabe resaltar que, hasta el momento no sabe más detalles sobre la pelea que la expareja tuvo el fin de semana, pero esta noche se tendrá nueva información en el programa de Magaly Medina.

Samantha pasó médico legista y está en shock

En otro momento del avance del programa de la 'Urraca', la ex reina de belleza pide ayuda al MIMP, porque describe la experiencia como algo que no desearía volver a pasar.

"Fue horrible, fue afuera de su restaurante (la golpiza), todavía estoy en shock. El médico legista me ha visto, tengo contusiones en la cabeza, tengo que pasar exámenes psicológicos", afirmó.

¿Qué dice denuncia Samantha?

Este último jueves, 7 de diciembre, Samantha Batallanos habría sido agredida por su pareja, el boxeador Jonathan Maicelo, por lo que al día siguiente se presentó ante la comisaría más cercana a su distrito de residencia, alegando que cuenta con videos que demostrarían las presuntas y brutales agresiones que recibió.

"Habría sido agredida física y psicológicamente por su conviviente Jonathan Maicelo en el exterior del restaurant Maicelo Restobar. (:..) Este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi, luego en el interior del vehículo, la cogió del cabello hasta llevarla al piso de su vehículo", dice el documento.

De esta forma, Samantha Batallanos expuso que Jonathan Maicelo la agredió física y verbalmente, pues mostró videos donde su expareja la insulta en medio de la calle.