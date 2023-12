¿Se hace la víctima? Jonathan Maicelo presenta denuncia contra Samantha Batallanos por violencia

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jonathan Maicelo se encuentra en el ojo de la tormenta tras las recientes acusaciones de su pareja Samantha Batallanos por violencia doméstica, sin embargo, causó mayor revuelo al llegar hasta la comisaría de San Isidro para denunciarla a ella por violencia psicológica y física.

Denunció a Batallanos

En la última edición del programa de espectáculos, 'Magaly TV: La Firme', se mostraron imágenes del boxeador esperando en la instancia policial, lo que causó la indignación de la conductora Magaly Medina, quien calificó todas sus acciones como una "vil patraña".

"La tipificación es Leyes especiales de Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables, victimizándose en esta situación y acusando a Samantha Batallanos de agresión física y psicológica en varias oportunidades. Él se ha victimizado y eso es algo que no vamos a permitir", comentó Medina en un inicio de su informe, previo a mostrar las pruebas enviadas por la modelo.

¿De agresor a la víctima?

Según el documento mostrado en el programa, Maicelo afirma haber sido "agredido el 7 de diciembre a las 14 horas por su exconviviente en el interior de un taxi", donde recibió un puñete y varios arañazos en el rostro.

"Ella le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, le araña ambas caras y cuello, le dio una patada en la nariz y la boca. (...) que es la primera vez que denuncia, pero que ella lo ha agredido físicamente con arañones, mordeduras y golpes en anteriores oportunidades y que todo eso lo ha afectado emocionalmente", se describe en la denuncia policial.

¡No volverá con él!

Estas insólitas acciones del boxeador se dan tras la reciente acusación en su contra por parte de Samantha Batallanos, quien mostró imágenes de los maltratos que recibió por parte de quien "le juraba amor eterno" ante las cámaras e incluso pensaba casarse.

La denuncia formal fue presentada el pasado viernes, 8 de diciembre, en la oficina de familia de la mencionada comisaría. En su testimonio, la ex reina de belleza detalló que fue objeto de varios golpes en su cuerpo, incluyendo un contundente impacto en su ojo derecho. Asimismo, se reveló una foto donde sostiene un mechón de cabello, que habría sido arrancado por Maicelo.

Además, señaló que esta no sería la primera vez que sufre de maltratos, pero ahora está decidida a no "dar marcha atrás en sus decisiones" y no piensa retomar su relación con el boxeador.

De esta manera, en un intento de 'limpiar su nombre' y no llegar a prisión, el deportista Jonathan Maicelo acudió hasta una instancia policial para señalar que él fue la víctima de agresiones por parte de su expareja Samantha Batallanos.