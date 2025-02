Samantha Batallanos pasa 'roche' EN VIVO con su respuesta sobre los 4 suyos: "Atlanticsuyo"

Samanatha Batallanos vuelve a dar que hablar. La modelo peruana pasó tremendo 'roche' en vivo al confundir su respuesta relacionada a los cuatro suyos. A continuación, te contamos cómo es que fue la graciosa situación.

Nadie está libre de confundirse en vivo, y esta vez le tocó a Samantha Batallanos, quien llegó como invitada al set de 'América Hoy' para formar parte de un "concurso" de misses. Es así que durante la ronda de preguntas, se le pidió mencionar los 4 suyos.

"¿Cuántos y cuáles eran los suyos?", dijo la persona encargada del concurso, obteniendo como respuesta una muy graciosa, que no pudo pasar desapercibida por las conductoras del magazine matutino: Janet Barboza, Ethel Pozo y Milett Figueroa.

La exreina de belleza, muy segura de lo que iba a contestar, se plantó en el set y empezó a nombrar los suyos. Si bien en un principio atinó al afirmar que eran cuatro y que uno de ellos fue denominado como Collasuyo, terminó generando la risa de todos los presentes al decir "Atlanticsuyo".

Samantha Batallanos pasa roche en vivo.

Samantha Batallanos reveló, en el programa de 'El Flaco' Granda, que estuvo en coqueteos con un famoso futbolista del Real Madrid, pero que debido a mantenerse enfocada en su vida profesional decidió "chotearlo".

A pesar de las intenciones de Vinícius Jr. por llamar su atención, ella prefirió ignorarlo porque sentía que era un hombre acostumbrado a escribir a muchas mujeres "sin tomarlas en serio".

"Así como me habla a mí, ¿con cuántas mujeres no hablará? Yo no tomo en serio eso (...) ¿A cuántas mujeres no le escribirá lo mismo?", agregó la modelo de 29 años durante la entrevista.