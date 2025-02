El reality 'Los Tinelli' sigue sorprendiendo a los seguidores del 'Divo' argentino, Marcelo Tinelli, ya que esta vez, sus hijas insinuaron que la madre de Milett Figueroa sería "bruja". Lejos de defender inmediatamente a la progenitora de su pareja, Marcelo comenzó a reírse de la situación.

En los últimos minutos del reality, que expone la vida diaria de los Tinelli, se puede apreciar a Lele, Juanita y Micaela, hijas del presentador argentino, reunidas y comenzando a entablar una amena conversación sobre qué harían ante una posible boda entre la modelo peruana y su padre.

Todas se vieron preocupadas por no poder asistir en caso se celebrara la ceremonia en Perú, ya que aseguraban que la madre de Milett, doña Martha Valcárcel, haría "macumba" para impedir que estén presentes en ese momento importante para Marcelo.

"Dudo que sea en Perú. Nos sacan a las tres, a nosotras tres nos sacan (...) No pasamos el aeropuerto. Nos agarra la mamá de Milett, una macumba y muertas", se escucha decir a las hijas de Tinelli mientras rompen en carcajadas ante la mirada de su padre, quien estaba presente mirando anonadado. Seguidamente, el argentino no pudo evitar unirse y reír junto a sus "niñas".

A pesar de reírse de los inesperados comentarios de sus hijas, Marcelo Tinelli aprovechó en defender a su suegra alegando que no tenían nada de que preocuparse, puesto que doña Martha era una mujer "divina".

Milett Figueroa vive una nueva etapa en su vida tras convertirse en conductora de 'América Hoy'. A pesar de las críticas y cuestionamientos, la modelo peruana no dudó en agradecer a su pareja Marcelo Tinelli de siempre apoyarla.

La actriz también aprovechó el 'Día del Amor' para expresarle al argentino cuánto lo ama y que su vínculo está más fuerte que nunca, a pesar de la distancia.

"No hay palabras suficientes, mi amor. Me has demostrado tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo. Hoy entiendo por qué seguimos juntos. No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía", se lee en el romántico video que subió en sus redes sociales.