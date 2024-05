Samantha Batallanos revela que Jonathan Maicelo le pidió perdón tras haberla golpeado: "Lo vi más consciente"

Samantha Batallanos está en el ojo de la tormenta debido a que presuntamente habría retomado su relación con Jonathan Maicelo. Sin embargo, ahora ha salido una entrevista en la que la modelo confesó que el boxeador le pidió perdón.

La ex Miss Grand Perú fue invitada al podcast de un medio local y habló sobre lo difícil que fue afrontar los maltratos que recibió por parte de Maicelo y dijo que no podía dejar en el pasado todo lo mediático que sucedió, ya que incluso hay una denuncia de por medio.

"Me dijo que había recapacitado, que había tocado fondo. A pesar de que trató de estar bien para las cámaras y las redes, en realidad dice que la pasó súper mal. Me pidió perdón, lo vi más consciente pero igual los hechos están y son muy delicados, no puedo pasar por agua tibia todo lo que pasó en el pasado", declaró a Trome.