¿Tienen planes de volver? Samantha Batallanos JUSTIFICA ampay con Jonathan Maicelo

Samantha Batallanos volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al protagonizar un reciente ampay con su expareja, Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión física y psicológica. Al respecto, ella decidió pronunciarse ¿Qué dijo?

Durante la última edición del 'Reventonazo de la Chola', la conductora no dudó en preguntarle a Samantha por las recientes imágenes donde aparece junto al boxeador peruano en un mismo auto.

Según mencionó la exMiss Grand, ella se encuentra actualmente en medio de un proceso de sanación, por lo que no dudó en justificar la reunión que tuvo con Maicelo, asegurando que lo necesitaba para curar sus heridas.

"Yo no digo que está bien, pero cada persona necesita curar sus heridas, necesita vivir ciertos procesos a su manera. Seguramente hay muchísimas personas que ahora me juzgan, me condenan, pero yo sentí que necesitaba esa reunión", dijo en un primer momento.

Enseguida, descartó que dicho reencuentro haya sido amoroso, puesto que no estaban solos sino acompañados de más personas que ambos conocen. Además, recalcó que ambos necesitaban conversar, cerrar procesos y reclamarse por ciertas situaciones vividas.

"No estábamos solos, habían más personas No fue un reencuentro amoroso. La verdad necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos", agregó.

Finalmente, Batallanos dejó entrever que estaría dispuesta a retomar su relación. Esto a pesar de que actualmente ella y el deportista se encuentren en medio de un proceso legal por maltrato físico y psicológico.

Agregó también que, como todo ser humano, comete errores, de los cuales continuará aprendiendo con el tiempo y le servirán para futuras situaciones.

"No sé qué vaya a suceder, pero los procesos legales continúan, siguen de piel. Las personas me quisieron poner en un pedestal de ejemplo de mujer, pero al final soy un ser humano con muchos errores que sigue aprendiendo (...) lo vi diferente. No me sacó en cara nada. No (nos van a ver juntos). Esta reunión era necesaria", concluyó.