Samantha Batallanos revela que le parece atractivo Jefferson Farfán: "Es un moreno muy guapo"

La modelo peruana Samantha Batallanos vuelve a remecer la farándula nacional al confesar que se siente atraída por el exjugador de la 'Blanquirroja', Jefferson Farfán y contar qué características sobresalían de él hasta el punto de considerarlo un hombre muy atractivo.

¿Se siente atraída por Farfán?

La expareja de Maicelo se hizo presente en un programa televisivo para contar sobre sus nuevos proyectos personales y artísticos, pero no perdió la oportunidad de dar su opinión sobre algunas fotografías que le mostraron de deportistas peruanos, entre ellos la 'Foquita'.

Durante la conversación, la exreina de belleza no pudo evitar comentar sobre los cambios físicos que sufrieron cada futbolista con el pasar de los años y reveló que a pesar de que no conocía en persona al ex de Yahaira Plasencia y Melissa Klug, consideraba que tenía un gran porte varonil que lo hacía sobresalir sobre los demás.

"¿Tú en alguna oportunidad has conocido al señor Jefferson Farfán?", le preguntó Metiche. "No, todavía no lo conozco. Sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela", comentó Batallanos.

¿Qué opina de Zambrano?

Además, señaló que no ha tenido un ideal de hombre en su vida, ya que siempre "ha tenido todas las razas, por así decirlo", por ello, también explicó que Carlos Zambrano es guapo, pero era un hombre casado, por lo cual no estaría "en su lista" de las personas que le llaman mucho la atención.

"Muy guapo el chico, no lo conozco mucho, no sé mucho de él, acabo de ver las fotos, nunca me lo han presentado, pero muy guapo ah. Ah, está casado, ya es otra cosa, next... Zambrano es muy guapo, pero tiene su señora, saludos entonces", refirió la modelo.

Descartó estar en 'Tierra Brava'

En otra ocasión, durante un diálogo en el podcast 'Kuuu', Batallanos fue consultada sobre si ha tenido alguna propuesta para que forme parte de algún espacio televisivo. Al respecto, confesó que sí estuvo en un programa con Paco Bazán, pero por la pandemia del Covid-19 sus planes se vieron truncados.

Seguido a ello, comentó que también tuvo una serie de oportunidades para poder ingresar al reality chileno 'Tierra Brava', pero tuvo que desistir de la idea porque en ese entonces tenía un romance con Jonathan Maicelo y no quería descuidarlo.

"Tierra Brava fue la última propuesta que tuve, pero estaba enamorada y no quería perder eso. Me cerré muchas puertas", comentó la modelo.

De esta manera, Samantha Batallanos se convirtió en el centro de atención al contar lo que más le atrae del futbolista Jefferson Farfán.