Samantha Batallanos revela por qué descartó estar en 'Tierra Brava': "Estaba enamorada, cerré puertas"

Samantha Batallanos vuelve a remecer la farándula nacional al confesar que descartó muchas oportunidades para formar parte de realities shows como 'Tierra Brava' porque estaba completamente enamorada de Jonathan Maicelo y prefería concentrarse en su relación.

La exreina de belleza reveló los momentos críticos que vivió al lado de su expareja, el boxeador Maicelo, a quien denunció por violencia física y psicológica, causando gran polémica entre sus seguidores. Además, recordó cómo inició en el mundo del modelaje durante su entrevista con Giancarlo Cossío.

Durante su diálogo en el podcast 'Kuuu', Batallanos fue consultada sobre si ha tenido alguna propuesta para que forme parte de algún espacio televisivo. Al respecto, confesó que sí estuvo en un programa con Paco Bazán, pero por la pandemia del Covid-19 sus planes se vieron truncados.

Seguido a ello, comentó que también tuvo una serie de oportunidades para poder ingresar al reality chileno 'Tierra Brava' pero tuvo que desistir de la idea porque en ese entonces tenía un romance con el deportista y no quería descuidarlo.

"Tierra Brava fue la última propuesta que tuve, pero estaba enamorada y no quería perder eso. Me cerré muchas puertas", comentó la modelo.

La joven influencer también manifestó que siempre quiso ser parte de 'Esto es Guerra' y que, incluso, hizo casting para integrar el programa, pero admitió que tuvo una pésima performance porque en ese entonces no entrenaba.

"Yo siempre he querido entrar a Esto es Guerra (EEG). Yo le he dicho a Peter (productor del reality) hazme casting, yo soy bien directa. Él me hizo un casting años atrás y en esa época no entrenaba mucho y no podía subir en un tubo", explicó.