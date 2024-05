Samantha revela que Magaly está molesta porque retomó contacto con Maicelo: "Me dijo que no regrese"

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos se ha vuelto hacer de la noticia después que Magaly Medina asegure que la modelo ha vuelto a retomar contacto con Jonathan Maicelo. En ese contexto, la modelo también confirmó que la conductora de televisión está molesta con ella y duda que le invite nuevamente su programa.

En entrevista con un conocido diario local, la ex reina de belleza confirmó que en alguna oportunidad fue a la casa de Magaly junto a Maicelo y la periodista se portó muy bien con ella, además que conoció a Nelly Guerrero, quien muchas oportunidades le ayudó con sus presentaciones en ATV.

"Estaba en el programa con Paco y vienen a hablar con la producción y ahí fue la primera vez que vi a Magaly. Magaly me trató súper lindo, me hizo un video lindo en la playa. Después me llama una secretaria y me dijo que iban hacer una tarde de mariachis en su casa, yo quería ir por Magaly"

Asimismo, descartó que el productor de ATV se le haya insinuado en algún momento. "Ney también me cayó súper bien, tengo su contacto, cuando necesito algo del canal me apoya, pero nunca tuve nada con él, siempre me trató como un caballero, nunca se me insinuó", agregó.

Samantha apenada porque Magaly se molestó con ella

En otro momento, Samantha descartó que la 'Urraca' la vaya a considerar para la segunda temporada de 'La casa de Magaly', además, contó algunos pasajes de cuando asistió el programa y reveló que la conductora siempre la apoyó.

"Magaly está molesta conmigo, o creo que ya se olvidó, es que tiene razón también. Me da pena que el día que yo estuve en su programa, cuando se apagaron las luces, ella se acercó a mí y me dio unas palabras de aliento y me dio un abrazo y me dijo que no regrese. Tuvo mucha empatía. Ella de verdad estaba bien indignada", concluyó.

Es así que, Samantha Batallanos terminó confesando que la conductora de 'Magaly TV, la firme' está molesta con ella y duda que la vuelva a invitar a su programa o la considere para sus futuros proyectos, ya que no le agradó que haya retomado contacto con Jonatan Maicelo.