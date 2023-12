Santi Lesmes perdió el equilibrio y dejó caer su plato al suelo en 'El Gran Chef Famosos', ¿cómo reaccionó el jurado?

El conductor de televisión, Santi Lesmes, estuvo de regreso en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', sin embargo, si retorno estuvo marcado por un incidente que dejó perplejos a los jurados y demás participantes.

Santi Lesmes fue uno de los participantes que re ingresó a "El Gran Chef Famosos: La Revancha". Como se recuerda, el conductor incluso pidió en la conferencia de prensa poder regresar a la cocina.

El conductor José Peláez le mencionó que podía haber una posibilidad y hoy se anunció su retorno. El español prometió a lo largo del programa que eliminaría a todos los competidores.

Santi se mostró muy concentrado durante toda la preparación del "ratatouille" y aseguró que al ser uno de los dibujos favoritos de su hija, se sabía la receta a la perfección. Sin embargo, a poco de presentar el platillo, ocurrió algo totalmente impensado: se le cayó.

"No, tengo que hacer una pausa, miren lo que le ha pasado al participante. Me he quedado en shock", dijo Katia Palma asombrada por lo que había sucedido.