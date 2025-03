¿Se acabó el amor? Melissa Klug rompe su silencio sobre rumores de crisis con Jesús Barco

04/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Melissa Klug y Jesús Barco se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras los rumores de una presunta crisis luego de que se descubriera que no se siguen en Instagram. La 'Blanca de Chucuito' decidió aclarar la situación.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco?

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su nuevo negocio 'MK Imports' y asegurar que siempre da su mayor esfuerzo para cumplir cada uno de sus sueños. Sin embargo, en los últimos días generó revuelo por las interrogantes que giraron en torno a su relación con el padre de su última hija, el futbolista Jesús Barco, luego de que este lanzara un mensaje misterioso en Instagram y ambos decidieran dejar de seguirse en redes sociales.

En medio de esta situación, la 'Chalaca' decidió romper su silencio en una entrevista con el diario 'Trome' asegurando que el verdadero motivo por el cual no se siguen no es porque estén peleados o distanciados.

"Me da risa lo que dejan entrever, no estamos peleados, lo que pasa es que Jesús no tiene Instagram, tuvo un problema con sus redes sociales. Si entras (a la plataforma) te puedes fijar, pero bueno, qué puedo hacer. Estamos muy bien, tranquilos y felices", dijo la madre de Samahara Lobatón, dejando en claro que su romance con el 'pelotero' de Sport Boys sigue más fuerte que nunca.

'Blanca de Chucuito' emocionada con nuevo negocio

En medio del diálogo, la expareja de Jefferson Farfán también aprovechó en mostrar su emoción con su nuevo emprendimiento, que le permite incursionar en el mundo de las importaciones de artículos para el hogar, belleza y demás objetos de gran utilidad.

A pesar de que aún no contará con una tienda física, Melissa Klug garantizó a sus seguidores ofrecer productos de calidad de forma online y organizaría "dos eventos al mes para que las personas puedan ir a comprar". Pero no todo quedó ahí, ya que la empresaria lanzó una sorpresiva respuesta a todos sus detractores, que le decían que "no sabía trabajar".

"No tengo que callar bocas a nadie, yo sigo trabajando y esforzándome cada día más para cumplir todos mis sueños", indicó al diario 'Trome'.

De esta manera, Melissa Klug decidió aclarar cuál es la situación actual sobre su relación con Jesús Barco luego de que el futbolista desapareciera de redes sociales y dejara entrever una posible crisis.