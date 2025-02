Evelyn Vela DESTRUYE a Melissa Klug: "Tengo 20 años en TV y he trabajado, ¿ella por quién se hizo conocida?"

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa entre Evelyn Vela y Melissa Klug apenas inicia. Luego de confirmar su distanciamiento con la 'Blanca de Chucuito', la popular 'Reina del Sur' volvió a referirse sobre este asunto, y no dudó en mandarle su chiquita a quien fue su amiga por muchos años. De hecho, lanzó un sarcástico comentario sobre la fama de su expinky, asegurando que ella se ha ganado la fama con el sudor de su frente.

Evelyn Vela minimiza a Melissa Klug tras pelea

En declaraciones para el diario Trome, la empresaria se refirió a las últimas declaraciones de la Klug, quien manifestó estar cansada de que ella siempre la mencione, por lo que le gustaría saber si acaso tiene algo más de qué hablar. Al respecto, Evelyn restó importancia a lo expresado por la chalaca, y aseguró que se ganó su popularidad en la pantalla chica a base de esfuerzo.

"Yo tengo veinte años en televisión y he trabajado en varios programas. Ella (Melissa), ¿por qué o quién se hizo conocida?", manifestó entre risas. Tal comentario podría hacer referencia a la fama pública que alcanzó Melissa luego de que su pasada relación con Jefferson Farfán acaparó la atención mediática.

Por otro lado, se refirió al pleito que involucra a su hija con Samahara Lobatón. Evelyn defendió a su retoño indicando que ella no puede ser vinculada a escándalos. ni "ponerse al mismo nivel" de la influencer debido a que no es parte de la farándula. Asimismo, aseguró que las acusaciones contra su hija son totalmente falsas, y que ella no se encuentra afectada emocionalmente por ello.

"Para nada. Ella toma las cosas de quien vienen, mi hija está enfocada en todas las cosas que le vienen muy pronto y en sus estudios. Además, sabe que la gente feliz no jod...", puntualizó.

Melissa Klug y Evelyn Vela.

¿Cómo surgió la enemistad entre Evelyn y Melissa?

Previamente, Evelyn aseguró que su enemistad se dio cuando ocurrió el escándalo en donde vinculaban a Melissa con Christian Cueva. En aquella oportunidad, Vela se mostró distante de lo acontecido con su entonces amiga, y sugirió, con cierto sarcasmo, "que ahora la defienda Yahaira" de los problemas que tenía.

Sin embargo, la 'Blanca de Chucuito' desmintió tal afirmación, y reveló que en realidad el enfrentamiento entre ambas surgió debido a que, supuestamente, la hija de Evelyn había traicionado a Melissa Lobatón. "Ella sabe perfectamente que pasó. Si desea, yo lo comento", manifestó la Klug.

Melissa Klug vs. Evelyn Vela

