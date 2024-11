¿Se molestó? Pamela Franco y su INESPERADO video tras intentar robar un beso a Cueva

Pamela Franco sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez tras una inesperada publicación en sus redes sociales tras la reciente reacción del futbolista Christian Cueva cuando ella intentó robarle un beso en pleno concierto en Arequipa.

En una de sus recientes presentaciones en la 'Ciudad Blanca', Pamela Franco se lució muy cariñosa con el jugador de Cienciano, Cueva; sin embargo, cuando intentó robarle un tierno beso, él se alejó rápidamente de su rostro, soltando fuertes carcajadas del público presente.

Por ello, tras la inesperada acción de 'Aladino', Pamela Franco se mantuvo activa en sus redes sociales como TikTok y compartió algunos videos, que muchos de sus fieles seguidores aseguraron que sería una clara indirecta para quien aparentemente es su nueva pareja y a quien un programa de espectáculos la habría captado dándole un beso en la boca al 'pelotero'.

"Me gustas, pero tengo miedo de fallar en el amor. Yo a Cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud. ¿Qué te hizo confiar? El pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro de que princesa tú... Lo puedo cambiar. Con la forma en la sexy me bailas", se le escucha cantar a la artista , quien luce una falda negra y un top blanco, así como una gorra del mismo color.

La empresaria Shirley Vanessa Vilca denunció públicamente a Pamela Franco y su equipo por incumplir un contrato firmado para la inauguración de su local en Majes, Arequipa, argumentando extorsiones como excusa. La polémica incluye acusaciones de falta de profesionalismo y caos generado en el evento.

Según Vilca, el acuerdo establecía un espectáculo de dos horas, de 10:00 p.m. a medianoche, el 16 de noviembre. Sin embargo, a pesar de haber pagado los 30 mil soles acordados, divididos en un 50% inicial y el saldo un día antes del evento, la orquesta no llegó.

"Llamé a Martín (manager de Pamela Franco) y le dije a qué hora iban a llegar. Ya eran las 11:30 p.m., y me dijo: 'No me voy a presentar, la Dirincri me ha dicho que no me presente y no me voy a presentar'. (...) Lo veo como una mafia, ellos mismos lo han planificado", relató.