Pamela Franco es acusada de mentir sobre extorsiones para no cumplir contrato: "Devuélveme los S/30 mil"

La empresaria Shirley Vanessa Vilca denunció públicamente a Pamela Franco y su equipo por incumplir un contrato firmado para la inauguración de su local en Majes, Arequipa, argumentando extorsiones como excusa. La polémica incluye acusaciones de falta de profesionalismo y caos generado en el evento.

La empresaria Shirley Vanessa Vilca, fan declarada de Pamela Franco, acusó a la cantante de incumplir el contrato pactado para la inauguración de su local en Majes, Arequipa.

Según Shirley Vanessa Vilca Vilca, el acuerdo establecía un espectáculo de dos horas, de 10:00 p.m. a medianoche, el 16 de noviembre. Sin embargo, a pesar de haber pagado los 30 mil soles acordados —divididos en un 50% inicial y el saldo un día antes del evento— la orquesta no llegó.

"Llamé a Martín (manager de Pamela Franco) y le dije a qué hora iban a llegar. Ya eran las 11:30 p.m., y me dijo: 'No me voy a presentar, la Dirincri me ha dicho que no me presente y no me voy a presentar'. Me colgó, los volví a llamar y no me respondieron", relató Shirley Vanessa Vilca durante una entrevista.